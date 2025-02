Questo pomeriggio a La Volta Buona potremo apprezzare la presenza dei Cugini di Campagna e in particolare di Ivano Michetti e suo fratello Silvano, entrambi nel bel mezzo del giorno del compleanno. Un’occasione per conoscere gli artisti sotto un profilo diverso e soprattutto il chitarrista che spesso ci ha offerto commenti e racconti toccanti a proposito del suo percorso di vita. Dal calvario della malattia all’amore viscerale per sua moglie Rossella; un punto cardine nella sua vita come da lei stessa sottolineato in diverse occasioni.

Chi è Ivano Michetti dei Cugini di Campagna: malattia e carriera/ “In coma dopo l’ictus…”

Molti ricorderanno le parole al miele di Rossella – moglie di Ivano Michetti dei Cugini di Campagna – in un tenero intervento a Verissimo. “E’ un uomo particolarissimo, non è comune; sempre allegro, gioioso e con un fondo di infinita dolcezza. Al contempo è anche forte, sia fuori che dentro la famiglia, nel bene e nel male. Questo è ciò che mi ha fatto innamorare…”. La moglie di Ivano Michetti ha poi aggiunto: “Dopo un’ora era in terapia intensiva, ma è stata quella la salvezza; se avessi tardato a chiamare i soccorsi forse sarebbe andata in modo diverso… Sono sempre stata forte e positiva, ho sempre pensato che ce l’avrebbe fatta… La sua presenza è un aiuto quotidiano, è molto accorto”. Parole che sono manifesto di un amore viscerale e che certamente verrà celebrato anche questo pomeriggio dal leader dei Cugini di Campagna ospite a La Volta Buona di Caterina Balivo.