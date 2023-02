Rossella Coci, concorrente The Voice Senior 2023/ Chi è? Leader della Band Curve Pericolose

Chi è Rossella Coci, concorrente The Voice Senior 2023

La puntata di The Voice Senior 2023 del 1 febbraio vede tra i concorrenti anche Rosella Coci, cantante e chitarrista 64enne che ha avuto già modo di esibirsi in TV un po’ di anni fa. La cantante, prima di salire sul palco, si racconta alle telecamere di The Voice: “Quando ho la chitarra vicina è come estraniarsi da tutto e perdersi. Sono Rossella Corci, ho 64 anni e mi sono sempre occupata di musica. Prima ho lavorato da solita, poi con una collega che suonava il pianoforte e abbiamo fatto un duo, poi si è aggiunta la bassista, la batterista e abbiamo messo su un gruppo di donne.”

Rossella Corci è stata infatti voce e chitarrista della band Curve pericolose, che ha però dovuto lasciare: “Nel 2001 ho fatto l’ultimo concerto perché poi mi sono dedicata a mia mamma che ha avuto un po’ di problemi di salute”, racconta senza trattenere le lacrime. Poi eccola sul palco di The Voice Senior con tanto di chitarra, un’esibizione che lascia i giudici senza parole. Tutti e quattro infatti si girano per lei, Clementino le chiede anche di duettare insieme. Poi ecco la fatidica decisione: Rossella sceglie il team di Loredana.

