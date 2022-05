Rossella Corona, chi è la mamma di Manuel Bortuzzo/ “Dopo l’incidente c’è più voglia di vivere”

Rossella Corona, riservata ma molto presente nella vita di Manuel Bortuzzo

Rossella Corona è la mamma di Manuel Bortuzzo, la giovane promessa del nuoto italiano vittima di un terribile incidente che gli ha cambiato per sempre la vita. La donna è molto riservata e discreta e appare in rarissime occasioni in televisione. Il padre Franco, invece, è molto incline al mondo della televisione e dello spettacolo e lo abbiamo visto in diverse occasioni proprio entrare nella casa del Grande Fratello Vip per supportare il figlio in questa avventura. Anche la madre Rossella alla fine ha ceduto al fascino della televisione intervenendo proprio al GF VIP per riabbracciare l’amato figlio quando ha deciso di abbandonare il reality show di Canale 5 per dei piccoli problemi di salute. Un momento davvero emozionante che ha visto la madre riabbracciare il figlio dopo tanti di mesi.

La vita di Manuel Bortuzzo è cambiata il 2 febbraio 2019: la giovane promessa del nuovo italiano è insieme alla fidanzata Martina, quando rimane vittima innocente e inconsapevole di un regolamento di conti fra delinquenti. Due colpi di pistola indirizzati alla persona sbagliata cambiano per sempre la sua vita e il suo sogno. Un dramma che la madre ricorda così: “abbiamo preso l’auto e siamo partiti, l’istinto ha agito prima di ogni cosa”.

Rossella Corona e la nuova vita di Manuel Bortuzzo: “Lulù non è il tipo per mio figlio”

La vita della famiglia Bortuzzo è cambiata dopo il terribile incidente subito da Manuel Bortuzzo. Il padre Franco, infatti, ha deciso di seguire il figlio a Roma così la madre Rossella Corona si ritrova a vivere una storia a distanza. “Sono cambiate alcune cose, la più negativa è la distanza. Quello che è successo a Manuel ci ha portato a vedere il mondo attraverso occhi nuovi, c’è più voglia di vivere e fare le cose che amiamo” – ha detto la madre di Manuel che mesi fa ha commentato anche la storia d’amore nata proprio all’interno della casa del GF VIP tra il figlio e Lulù Selassié: “in quelle circostanze, si creano altri equilibri, altre sensazioni, altre leve e altre emozioni. Ora la vedo una bella amicizia senz’ombra di dubbio perché Manuel è fatto così con tutte le persone. Non credo al colpo di fulmine. Lulù è il tipo di mio figlio? Io credo di no. Obiettivamente, lo dico guardando tutte le sue ex fidanzate che oggi rimpiango perché erano delle ragazze stupende e con un carattere molto generoso, molto affabile. Io non lo vedo con gli occhi presi. Posso dirti che mio figlio quando è preso, lo noti che veramente è cotto”.

