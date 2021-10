Rossella Corona e Franco Bortuzzo, i genitori di Manuel cosa pensano di Lulù Selassie?/ “Presto per dire…”

Nella casa del Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono avvicinati molto, anche se negli ultimi giorni il nuotatore sembra aver un po’ frenato l’entusiasmo della principessa etiope che lo vorrebbe tutto per sé in ogni momento. Dopo le prime coccole e i primi baci sotto le lenzuola, Manuel ha chiesto a Lulù di rispettare i suoi spazi e il suo desiderio di legare anche con gli altri concorrenti. Nella casa in molti hanno commentato il rapporto tra i due. Secondo Sophie Codegoni, infatti, la principessa rischia di essere un po’ troppo soffocante nei confronti di Manuel. Ma anche fuori dalla casa, c’è chi parla di loro.

Franco e Rossella, i genitori di Manuel Bortuzzo, hanno commentato l’avvicinamento del figlio a Lulù Selassiè, gettando acqua sul fuoco. “Mio figlio ha sempre avuto molto successo con le ragazze. Ha sempre avuto fidanzate meravigliose. Se sta provando simpatia per questa ragazza, non posso che esserne felice”, ha detto papà Franco a Novella 2000. E ha aggiunto: “Anche se, da genitore, non credo molto nelle relazioni che nascono all’interno di questo tipo di programmi. Poi ovviamente mai dire mai, ci sono stati in passato casi analoghi che ancora oggi stanno durando. Chi vivrà, vedrà”.

Manuel Bortuzzo: ecco cosa pensano i suoi genitori di Lulù Selassié

Ma non è tutto. In occasione dell’intervista rilasciata alla trasmissione radiofonica “Non succederà più”, Franco Bortuzzo ha ammesso che Lulù non corrisponde ai gusti del figlio Manuel in fatto di ragazze: “Il tipo di mio figlio? Io credo di no. Obiettivamente lo dico guardando tutte le sue ex, che oggi rimpiango, perché erano delle ragazze stupende e con un carattere molto generoso, molto affabile. Io non lo vedo con gli occhi presi”. Anche mamma Rossella non sembra del tutto convinto del legame che è nato tra il figlio Manuel e Lulù Selassié: “Per quanto riguarda il loro avvicinamento, penso sia presto per dire qualcosa, soprattutto perché non conosco questa ragazza”, ha detto sulle pagine di Chi. E ha aggiunto: “L’importante è che Manuel sia sempre sereno e sono contenta che sia circondato da persone che gli vogliono bene”.

