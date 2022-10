Rossella Di Pierro, chi è: Giaele De Donà tradita dal marito Bradford Beck per lei?/ I sospetti…

Chi è Rossella Di Pierro la ragazza pizzicata con Bradford Beck, il marito di Giaele De Donà

Rossella Di Pierro è la ragazza che il settimanale Chi ha pizzicato a Milano in compagnia di Bradford Beck, il marito di Giaele De Donà, la concorrente del Grande Fratello vip 2022 che, nella casa, ha svelato i dettagli del suo matrimonio libero. Il magazine diretto da Alfonso Signorini, nel numero in edicola dal 12 ottobre, ha pubblicato in esclusiva le foto di una serata milanese che il marito di Giaele ha trascorso insieme a Rossella Di Pierro con cui si è mostrato molto in sintonia. Lei, bellissima e con curve da capogiro, nelle foto di Chi, è molto vicina a Brad Beck con cui sembra avere molto confidenza.

Bradford Beck, dal marito di Giaele De Donà nessun messaggio per il compleanno?/ Coppia in crisi: i segnali..

Giornalista, modella e conduttrice originaria di Varese. Inoltre, organizza eventi e capitano della Nazionale modelle Amika, Rossella Di Pierro lavora responsabile marketing della Incontri Production, agenzia di management di Thomas Incontri, molto amico di Bradford Beck che, in assenza della moglie, potrebbe essersi concesso una serata di svago.

GF Vip, flirt tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese?/ Intimi massaggi a letto e...

Rossella Di Pierro e Bradford Beck: le foto del “tradimento” mostrate a Giaele De Donà?

Molto attiva su Instagram dove è seguita da 103mila followers, Rossella Di Pierro unisce talento e bellezza. Sui social, infatti, pubblica foto in cui sfoggia il proprio fascino e l’indiscutibile bellezza che non lascia sicuramente indifferenti i fan. Le foto in cui è in compagnia di Bradford Beck hanno rapidamente fatto il giro del web e nel corso dell’ottava puntata, Signorini potrebbe mostrarle a Giaele De Donà che proprio oggi festeggia il 24esimo compleanno.

Molto diverse, Rossella Di Pierro e Giaele De Donà hanno solo colori molto simili essendo entrambe brune. La Di Pierro ha costruito la propria carriera lavorando e studiando: il suo nome, tuttavia, nelle ultime ore, è balzato agli onori della cronaca rosa per la serata trascorsa con il marito di Giaele De Donà. Entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2022 per un confronto con la moglie di Bradford Beck?

Bradford Beck, flirt con Rossella Di Pierro?/ Il marito di Giaele De Donà pizzicato…

© RIPRODUZIONE RISERVATA