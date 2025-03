Vedere il proprio figlio realizzare i propri sogni è forse tra le ambizioni più grandi quando si parla di genitori; un orgoglio che ha senza dubbio reso gioiose le vite di Rossella e Antonio, genitori di Giuseppe Giofrè. Oggi il ballerino è impegnato sui palchi di mezzo mondo con alcune delle star più importanti del panorama discografico internazionale; ma tutto parte proprio dai sacrifici dei genitori, dalle privazioni dettate dall’amore pur di vedere il piccolo di casa conquistare il mondo con la sua passione.

Pierdavide Carone, genitori e sorella/ "Fin da piccolo cercato di essere uno stabilizzatore dei vari umori"

Sono stati proprio Rossella e Antonio – genitori di Giuseppe Giofrè – a raccontare i passi che hanno scandito la scalata verso il successo del proprio figlio. “Ha sempre avuto il ballo nella sua testa”, raccontava la mamma a Verissimo con il papà a farle da eco; era qualcosa che gli scorreva nel sangue ed entrambi non potevano che assecondare ogni sua ambizione attraverso tanti sacrifici ben ripagati. Prima la partenza per gli Stati Uniti d’America una volta compiuta la maggiore età, poi la gioia di realizzare il sogno di primeggiare ad Amici di Maria De Filippi. “Non poteva renderci più orgogliosi di così”.

Benedetta Porcaroli, chi è la fidanzata di Riccardo Scamarcio/ Lui: "è una gran bella persona, siamo felici"

Giuseppe Giofrè e l’amore per i genitori Rossella e Antonio: “La distanza mi fa male…”

L’amore di Rossella e Antonio – genitori di Giuseppe Giofrè – va ben oltre il sogno realizzato dal ballerino e lo si evince dalle parole della mamma rilasciate a Verissimo alcuni mesi fa: “Lo amo alla pazzia, guai a chi me lo tocca… Per lui la famiglia è sempre la priorità anche se vive in America”. E proprio sul fatto di vivere così lontano, Giuseppe Giofrè non riuscì a trattenere le lacrime proprio nello studio di Silvia Toffanin: “Mi fa male non vedere invecchiare i miei genitori”, raccontava il ballerino che oggi vive in America e che dunque non può garantire la sua costante vicinanza ma che comunque riesce a godere a pieno di quei momenti in cui tutta la famiglia è riunita.