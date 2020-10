Rossella e Simona Izzo, mamma e zia Myriam Catania/ “Condividiamo l’amore per Myriam Catania”

Con Myriam Catania ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, con ogni probabilità si parlerà anche della mamma e della zia dell’attrice, le gemelle Rossella e Simona Izzo. Proprio quest’ultima non ha perso occasione per manifestare tutto il suo amore nei confronti di Myriam inviandole un videomessaggio molto toccante in cui non ha esitato a definirla la sua “figlia femmina”. Simona Izzo ha spiegato che insieme alla sorella Rossella “condividevamo questo amore per te, io sono la tua madrina, ti ho battezzato“. Parole, le sue, che volevano essere anche di sprone nei confronti di una nipote che stava vivendo in maniera particolarmente pesante l’esperienza nella Casa di Cinecittà: “In quel gioco senti che sta sempre per finire e che devi far succedere tutto, e tu sei capace di far succedere tutto. (…) Uscirai migliore di come sei entrata“, la profezia della zia di Myriam.

MYRIAM CATANIA, FIGLIA DI ROSSELLA E NIPOTE DI SIMONA IZZO

Myriam Catania, a sua volta, non ha lesinato parole al miele per la sorella di sua madre: “Io la amo Simona, è un genio! Per me è ispirazione, è la mia seconda mamma perché è la mia madrina, è la mia regista perché c’ho lavorato un sacco di volte, è una donna piena di cultura, piena d’amore, piena di estro, è figa, è femmina!“. Non si è esposta invece pubblicamente, davanti alle telecamere, la mamma di Myriam, Rossella.

L’attrice però ha regalato nei giorni scorsi un aneddoto molto interessante riguardante la figlia, protagonista alcuni anni fa di un brutto incidente: “Myriam ha avuto un terribile incidente. Avevano divelto un palo dello stop ed è stata presa in pieno. Dopo 7 giorni di coma, Luca (Argentero, ndr) e io sempre con lei, si è svegliata e gli ha detto: ‘Mi aspetti?’. Lui le ha risposto: ‘Sì, per tutta la vita’“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA