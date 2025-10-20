Un video sembra ‘incastrare’ Guillermo Mariotto, le accuse di Rossella Erra ai danni del giudice di Ballando con le stelle 2025.

C’è sempre tanto di cui parlare dopo ogni diretta di Ballando con le stelle 2025; a La Volta Buona questo pomeriggio è stato sollevato un vero e proprio ‘caso’ da parte di Rossella Erra e che sembra coinvolgere direttamente una parte della giuria. Nel mirino, in particolare, Guillermo Mariotto e un dialogo carpito dal web con Selvaggia Lucarelli nel momento del giudizio per Marcella Bella.

“Marcella Bella è stata presa di mira”, sottolinea, tra gli ospiti de La Volta Buona, Rossella Erra che mette al centro dell’attenzione il parere di Guillermo Mariotto nel merito di un video che lo ritrae quasi ‘accordarsi’ con Selvaggia Lucarelli per il voto da dare alla cantante. “In giuria si mettono d’accordo sui voti, gira un video dove si vede Selvaggia Lucarelli rivolgersi a Mariotto e dire: ‘Allora tu quanto le dai’?”. Queste le parole della giurata alle quali fa eco la riflessione di Raimondo Todaro che per diversi anni ha avuto a che fare con la giuria di Ballando con le stelle 2025: “Il problema è che da anni lui giudica sempre per ultimo”.

Rossella Erra ‘bacchetta’ Guillermo Mariotto e la giuria di Ballando con le stelle 2025: “Devono alzare le palette e basta!”

“Non si devono mettere d’accordo sui voti, devono alzare e basta le palette”, questo il pensiero perentorio di Rossella Erra a proposito della condotta a suo dire poco corretta di Guillermo Mariotto. Il giudice di Ballando con le stelle 2025, ovviamente, non si è fatto intimidire dalle accuse ed ha replicato smentendo quanto asserito dalla Erra dopo la visione del video che lo vede confrontarsi con Selvaggia Lucarelli. “E’ una cosa normale, cosa c’è di strano? Non ci siamo accordati”. Chiude così il ‘caso’ ma senza riuscire a convincere del tutto Rossella Erra a proposito delle sue, a suo dire, placide intenzioni.