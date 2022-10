Rossella Erra: “Angelo Madonia ha baciato Ema Stokholma”/ “Lei si truccava e…”

Rossella Erra ha commentato i recenti accadimenti legati a “Ballando con le Stelle”, il programma del sabato sera di Rai Uno, ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tschang in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì. In primis, l’ospite ha rivelato che dopo l’infortunio rimediato in prova, Gabriel Garko “era molto dolorante, adesso aspettiamo i risultati degli accertamenti di mercoledì. Dopo il ballo aveva molto male, nonostante tutti gli antidolorifici fatti”.

Per quanto riguarda gli altri concorrenti, Rossella Erra ha ricordato che “abbiamo un Alessandro Egger in forma strepitosa e sicuramente proiettato verso la vittoria. Attenzione però agli outsider: mi riferisco soprattutto, a Ema Stokholma, che sta facendo rapidi progressi nonostante l’altezza. Non sottovalutiamo poi Enrico Montesano e nemmeno Iva Zanicchi, la quale probabilmente non vincerà, ma forse farà ancora spettacolo fino alla finale”.

ROSSELLA ERRA: “VI RACCONTO IL DIETRO LE QUINTE DI BALLANDO CON LE STELLE”

Nel corso del suo intervento a “Trends&Celebrities”, Rossella Erra ha puntualizzato che a “Ballando con le Stelle” non sempre vincono i migliori: “Contano anche le storie e le dinamiche che accadono e meravigliano. Arisa probabilmente l’anno scorso non era la ballerina migliore, ma il suo partecipare e la storia d’amore l’hanno portata alla vittoria. Ecco perché dico di pensare a Montesano: lui è uno dei grandi artisti che scende in pista e si dà al suo pubblico, riportando la televisione che fu”.

Infine, qualche retroscena direttamente dal backstage del programma: “Io alle 16 sono già in studio per vedere cosa succede – ha confessato Rossella Erra –. Senza telecamere puntate su di loro, i concorrenti sono tutti un po’ rilassati. Enrico Montesano prova nei corridoi, prova dietro le scale, prova ovunque. Mi emoziono anche nel vedere le persone che si amano e devo confessare che c’è una coppia che si vuole molto bene. Angela Madonia è stato stupendo: si è chinato mentre Ema Stokholma si stava truccando e l’ha baciata con tanto affetto. Sta anche nascendo una bella amicizia tra Alex Di Giorgio e Moreno Porcu”.











