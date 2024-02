Rossella Erra: “Annalisa potrebbe essere incinta”, Balivo la riprende/ “Lasciatela stare!”, caos in studio

Annalisa incinta? Rossella Erra viene ripresa da Caterina Balivo: cosa è successo

Il look e l’ingresso di Annalisa a Sanremo 2024, ha generato una serie di ipotesi sul web sul fatto che la cantante possa essere incinta smentite dalla stessa artista sul Corriere della Sera. Di questo argomento se n’è parlato anche nel salotto de La volta buona su Rai. Rossella Erra ha dichiarato: “Quella giacca oversize nasconde un pancino? Chi lo sa, io le auguro di diventare mamma…“.

Caterina Balivo ha subito bacchettato la giurata: “E se diventare mamma non fosse la sua volontà? Lasciatela stare!“. Alle parole della conduttrice il pubblico ha applaudito, e questo ha generato una discussione interna al programma. Katia Ricciarelli, ospite della trasmissione, rivolgendosi indirettamente a Erra ha aggiunto: “Saranno fatti suoi“. Questo ha generato la reazione della giurata che si è sentita colpita: “Non ho augurato nulla di male ad Annalisa, volevo dirle qualcosa di bello” puntualizza visibilmente stizzita.

Annalisa è incinta? Arriva la smentita della cantante

Nel corso della prima serata di Sanremo 2024, l’ex allieva di Amici ha fatto il suo ingresso senza scendere le scale dell’Ariston, come si usa fare solitamente. Questo gesto della cantante ha dato il via a diverse speculazioni sul fatto che possa essere in dolce attesa: “Incinta? Addirittura? No, non sono incinta – ha detto ridendo – Questa roba, quando sarò incinta, sarò io a dirla ovviamente”.

“Non ho fatto le scale perché esattamente un anno fa sono caduta dalle scale: ho preso una testata contro un muro e sono finita al pronto soccorso. Non è stata un’esperienza bellissima… neanche bruttissima, perché poteva anche andare peggio, però mi è venuta un po’ di paura. Mi sono fatta male e ho avuto per un bel po’ di tempo la frangia sulla fronte per coprire una bella cicatrice” ha dichiarato la cantante in gara al Festival con Sinceramente.

