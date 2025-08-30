Tutto quel che sappiamo su Rossella Erra, volto iconico di Ballando con le stelle: chi è e di cosa si occupa nel programma di Milly Carlucci

Da qualche anno a questa parte, ormai, Rossella Erra è un volto insostituibile di Ballando con le Stelle. Entrata nel cast nel periodo del Covid, per rappresentare il pubblico a casa, la showgirl campana ha conquistato un posto in pianta stabile nel programma di Milly Carlucci. Immancabili le sue schermagli con Selvaggia Lucarelli, Rossella Erra ha sempre preso le difese dei concorrenti più bersagliati. E anche quest’anno ha intenzione di consolidare il suo ruolo, rimanendo sempre se stessa e facendo da scudo anche ai più indifendibili.

In una bella intervista rilasciata non molto tempo fa sulle pagine di Libero Magazine, Rossella Erra ha raccontato qualcosa in più del suo passato, ripercorrendo le tappe che l’hanno portata in televisione. “Mi sono trovata ad affrontare due lutti, mia madre appena morta, e un’azienda a cui avevo dato tutto”, ha confidato Rossella al noto portale.

Rossella Erra, la rinascita personale grazie a Ballando con le stelle

Quindi la passione per Ballando con le Stelle, così forte da attirare le attenzioni di Milly Carlucci, quando Rossella Erra si trovava tra il pubblico parlante di Vieni da me. “Era il 2018 e mi sono detta ‘proviamo pure questa’”, ricorda ancora Rossella. Fondamentale, appunto, l’incontro con la celebre conduttrice che la invitò a Ballando con le Stelle. “Mi ha salvato e mi ha dato ridato indietro la consapevolezza di valere qualcosa nella vita”, le sue parole.

D’altronde nel periodo più buio aveva perso ogni riferimento, ritrovandosi a “vivacchiare facendo lavoretti”. Oggi come dicevamo Rossella è una presenza fissa a Ballando con le Stelle, eppure non sembra aver fatto breccia nel cuore di tutti. “Non sono mai stata amata dai social. La cosa peggiore è che le critiche e i commenti più feroci vengono spesso dalle donne”, ha commentato amareggiato rispetto al gradimento del web nei suoi confronti.

