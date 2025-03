Rossella Erra, nata a Napoli nel 1974, è laureata in economia internazionale. Svolgeva infatti la professione di consulente economico quando ha perso il lavoro. Allo stesso tempo, quasi per caso, è arrivata la tv e da quel momento Rossella è diventata un volto iconico di vari programmi tv, su tutti Ballando con le stelle. Ma come è cominciata la carriera di Rossella Erra in televisione? Il mondo dello spettacolo è capitato davvero per destino nella vita della simpatica napoletana, che vediamo spesso in tanti programmi: ha partecipato infatti non solo alla trasmissione di Milly Carlucci ma anche a La vita in diretta, Generazione Z, Cartabianca e molti altri ancora.

Gabriele Cirilli, chi è? Le lacrime ricordando mamma Augusta: "Mi ha fatto da padre"/ "Avevamo tanti debiti"

La sua carriera è cominciata però con Caterina Balivo. Dopo aver risposto ad un annuncio per far parte del pubblico in un programma tv, ha scoperto che si trattava di quello di Caterina Balivo, “Vieni da me”. “Io non sapevo come comportarmi con lei ma il feeling nacque subito. Ci capivamo in un attimo” ha raccontato. Questa opportunità è arrivata dopo che Rossella Erra aveva perso la mamma per un tumore. Una sofferenza immensa, coincisa anche con la perdita del lavoro e la fine di tutti i suoi risparmi. Proprio in quel momento è arrivata la chance di prendere parte come pubblico parlante al programma della Balivo, in Rai. Un sogno per Rossella Erra, da sempre appassionata di gossip.

Piero Barone ha una fidanzata?/ Il cantante de Il Volo: “Aspetto l’anima gemella…”

Rossella Erra, chi è: Ballando con le Stelle e l’amore per la famiglia

Dopo aver preso parte per diverse stagioni al programma di Caterina Balivo, Rossella Erra ha avuto la chance di passare a Ballando con le Stelle. Una gioia immensa per lei che vedeva il programma di Milly Carlucci con la mamma morta qualche tempo prima. Da quel momento è entrata a far parte dell’anti-giuria del talent di ballo, con estrema gioia. Nella vita di Rossella Erra, dunque, ci sono state diverse sliding doors che ha saputo sfruttare. Ma cosa sappiamo invece del suo privato?

Sposata con Attilio Russo, Rossella Erra ha una figlia: “Sta studiando culture digitali e comunicazione. Abbiamo un rapporto complicato, vorrei che mi comprendesse di più. Vorrei poter parlare con lei, ci soffro molto” ha raccontato a “Storie di donne al bivio”. Nonostante ciò, Rossella ama profondamente la sua Beatrice.

Pierpaolo Pretelli, chi è compagno di Giulia Salemi/ Il successo in tv e l'amore al GF Vip