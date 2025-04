Tra racconti a proposito di perdita di peso e diete annesse, a La Volta Buona è stata Rossella Erra a prendersi la scena con un racconto choc. La giurata di Ballando con le stelle è alle prese con un percorso alimentare che reputa estenuante, difficile; al contempo è soddisfatta di ogni singolo grammo perso perchè sa quanto le costa sotto ogni punto di vista. Eppure, la cattiveria gratuita che spesso lambisce i social è arrivata ad intaccare anche la sua serenità.

“Ogni volta che vengo qui a La Volta Buona e dico che ho perso peso mi ricoprono di insulti. L’ultima volta che sono venuta e ho detto che ho perso 17 kg mi hanno detto: ‘Ma quale dieta, sei uguale al divano della Balivo’, oppure: ‘Sei una balena’…”. Questo il racconto choc di Rossella Erra a proposito dei copiosi ed ingiusti insulti che riceve a proposito del suo percorso dimagrante. Una situazione che, per quanto lei sia forte e con le spalle larghe, sta mettendo a dura prova la sua tranquillità perchè è una circostanza che viaggia perpendicolare alle difficoltà che già vive alle prese con la dieta che sta seguendo.

Rossella Erra a La Volta Buona: “Ora non posso mollare…”

“Mi fanno male, adesso aumenteranno con l’inizio di ‘Sognando Ballando’…”. E’ preoccupata Rossella Erra per il possibile peggioramento degli insulti a suo carico: “Se è per invidia? Non penso che sia per questo, semplicemente sono persone frustrate. E’ una domanda che un po’ mi mette in difficoltà perchè non sono del tutto serena, questa dieta che sto facendo non è facile…”. La giurata di Ballando con le stelle – sempre a La Volta Buona – ha poi concluso sottolineando la determinazione che la caratterizza in questo momento: “Ora però non posso mollare perchè è una questione mia di salute però psicologicamente è diventato molto difficile”.