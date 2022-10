Rossella Erra “concorrenti frenati da giuria”/ “Gabriel Garko mi lascia senza parole”

Rossella Erra commenta i ballerini di Ballando con le Stelle e soprattutto l’infuocata puntata di sabato, che ha visto lo scontro tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli, ospite della puntata di oggi di Trends & Celebrities su RTL 102.5. Ai microfoni di Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tschang, Rossella Erra confessa che “secondo me alcuni concorrenti sono molto frenati dalla giuria, vorrebbero dire tante cose e non lo fanno”.

Infortunio Luisella Costamagna, si ritira da Ballando con le stelle?/ L'indiscrezione

Rossella Erra ha le idee molto chiare sui partecipanti: “per me non dovrebbero assecondare la giuria per avere i voti, perché poi alla fine sono i voti social che fanno una netta differenza”. E scherzando ai microfoni di RTL 102. 5 si augura che “si sblocchino sia a livello di ballo, perché comunque c’era un po’ di terrore negli occhi di questi concorrenti, e sia un po’ di faccia tosta nel rispondere alla giuria”. Però con educazione: “è un gioco e dev’essere soprattutto una gara di ballo che fa spettacolo e fa star bene le persone che sono a casa”. Un riferimento neanche troppo velato a quanto successo sabato scorso, con l’insulto sussurrato da Iva Zanicchi ma rivelato da un microfono lasciato aperto, che ha fatto infuriare Selvaggia Lucarelli.

GIAMPIERO MUGHINI, CHI È?/ "Il tumore? Prevenzione è la cosa più importante" e ricorda Marina Ripa di Meana

Rossella Erra: “Luisella sensualissima, Gabriel Garko ha un grande potere su di me”

Sulla severità della giuria, Rossella Erra a Trends & Celebrities su RTL 102.5 ammette che “la giuria deve fare il suo mestiere e io stessa da spettatrice adoro quando ci sono i battibecchi”. E confessa di adorare il suo ruolo, perché “vedere la faccia dei giudici quando do il tesoretto e scombino i loro calcoli è una grande soddisfazione”. Con Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tschang commenta anche l’infortunio di Luisella Costamagna, che potrebbe costarle l’esibizione di sabato: “bisogna capirne la gravità, anche perché Luisella è stata una delle migliori ed è stata sensualissima, mi ha meravigliato, perché noi forse la vediamo come un giornalista tutta d’un pezzo e invece sembrava una donna con uno charme fenomenale”

Iva Zanicchi e l'insulto a Selvaggia Lucarelli/ "Mi dispiace per chi mi vuole bene"

E poi confessa una profonda ammirazione per Gabriel Garko: “la pista è di fuoco quando c’è lui. Io non ho potuto parlare e forse è stato meglio, perché Gabriel ha un grande potere su di me e questo potrebbe essere un’arma a doppio taglio” ride ai microfoni di RTL 102.5. “Quando lui balla o mi si palesa davanti io rimango senza parole” ammette. E sulle polemiche nate dalla partecipazione del fidanzato di Selvaggia Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli, spiega che “io credo sempre che sia un gioco e non un concorso di Stato. Alla fine il voto di Selvaggia può influenzare fino a un certo punto”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA