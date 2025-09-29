Rossella Erra contro Selvaggia Lucarelli dopo le parole su Beppe Convertini che hanno lasciato spiazzato il web: "Vergognose e..."

La prima puntata di Ballando con le stelle ha già acceso gli animi. Una delle esibizioni che ha raccolto meno è stata quella di Beppe Convertini, giornalista e presentatore, che balla in coppia con Vera Kinnunen. Selvaggia, dopo la sua esibizione, lo ha infatti definito “italiano medio”. A replicare alle accuse di Selvaggia Lucarelli, seppur in modo garbato e senza alcuna polemica, è stato proprio Beppe Convertini, che a Domenica In ha avuto modo di riascoltare le parole del giudice, commentando così: “Io non so ballare, mi è arrivata la chiamata di Milly Carlucci quando mamma il 5 agosto festeggiava i suoi 88 anni: è malata e ho scelto di accettare solo per lei”.

Beppe Convertini, inoltre, ha rivelato di non essere rimasto ferito dalle parole della giornalista e componente della giuria, anzi, di essere felice di essere considerato “l’italiano medio”. Il suo commento, comunque, non è stato apprezzato da nessuno e in particolare da Rossella Erra, componente del Tribuno del Popolo, che non ha mai avuto un feeling particolare con Selvaggia Lucarelli, anzi, le due non hanno mai nascosto un’antipatia reciproca.

Rossella Erra contro Selvaggia Lucarelli: “Nome e cognome li ricordava bene”

Dopo il ballo che non ha convinto la giuria, Selvaggia Lucarelli, nel giudicare la prestazione di Beppe Convertini, gli ha consigliato di tirare fuori la personalità, avendo doti limitate nel ballo. Lo ha poi definito “uomo medio e conduttore medio, uno che vedi in tv tutti i giorni ma neanche ti ricordi come si chiama”. Parole, quelle della giurista, che hanno fatto infuriare il web e in particolar modo la presente in studio Rossella Erra. La componente dei Tribuni del Popolo ha infatti difeso in diretta Convertini e ritenuto inaccettabili nonché vergognose le parole di Selvaggia. Anche a Domenica In, in studio, ha confermato che per lei è assurdo dire che nessuno ricorda il suo nome e poi chiamarlo proprio per nome e cognome.