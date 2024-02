Rossella Erra difende Beatrice Luzzi: “Accanimento ingiusto”/ “Apri le porta ed esci dal Grande Fratello”

Rossella Erra difende Beatrice : ecco cosa è successo

Nella puntata di ieri sera al Grande Fratello, si è registrato un accanimento piuttosto evidente di alcuni concorrenti nei confronti di Beatrice Luzzi. Sia Massimiliano Varrese che Paolo Masella hanno apostrofato in malo modo l’attrice in diverse occasioni, che si è detta “al limite” e pronta ad uscire dalla casa se la situazione non dovesse migliorare.

Grande fratello: Beatrice Luzzi contro Vittorio Menozzi e Federico Massaro/ Il pronostico sull'eliminato

Fuori dal reality show, però, Beatrice gode, invece, di un supporto straordinario. Molte persone hanno preso le sue difese, tra cui un giornalista e un ex concorrente del programma. A schierarsi dalla parte dell’attrice anche Rossella Erra; la giurata popolare ha scritto un messaggio sui social invitando Luzzi ad abbandonare la casa più spiata d’Italia.

Paolo Masella attacca Beatrice Luzzi/ "Nessuno ti vuole qui dentro, sei una persona orribile"

Rossella Erra a Beatrice Luzzi: “Apri la porta e sbattila”

“Cara Beatrice, ti ho sempre supportato, ma è arrivato il momento di prendere atto che qualsiasi cosa tu dica o faccia tutti sono contro di te. Apri quella porta, sbattila e fallo fare a loro il programma e poi voglio vedere cosa fanno senza di te” ha esordito Rosella Erra sui social.

Sotto il posto, a commentare si è aggiunta anche Rita Dalla Chiesa che ha dato ragione alla giurata di Ballando con le stelle: “Cara Rita, ma tutto questo accanimento è giusto? Sì è tanto parlato di GF pulito e poi? Si predica bene e poi si razzola male. Io voterò affinché resti dentro, ma forse non è il suo bene” ha aggiunto Erra rispondendo alla conduttrice. In molti, in queste ore, si chiedono se effettivamente Beatrice Luzzi darà seguito alle sue parole e uscirà definitivamente dalla casa del Grande Fratello.

Beatrice Luzzi, giornalista Walter Giannò la difende/ "Al GF si attacca la vittima e si difende il carnefice"

© RIPRODUZIONE RISERVATA