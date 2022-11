Rossella Erra difende Carolyn Smith/ “Ha una professionalità mentre Selvaggia…”

Rossella Erra si schiera dalla parte di Carolyn Smith ma…

Rossella Erra è intervenuta sulle polemiche di Ballando con le Stelle. La rappresentante della giuria popolare ha parlato a Casa Pipol e ha chiarito in che rapporti si trova con Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. La Erra ha rivelato che con Carolyn è nato un bel feeling anche se quest’anno a differenza delle altre edizioni, anche con la Lucarelli sembra esserci stato meno gelo.

La Erra ha spiegato di essere d’accordo con i giudizi di Carolyn e non riuscire a tradire la sua professionalità: “Io ho un rapporto con Carolyn fenomenale, è una donna speciale. E’ una donna con dei problemi nel personale. Quest’anno con Selvaggia è nato qualcosa, forse anche dovuto al fatto che io il primo anno ero permalosissima, non capivo ancora determinate situazioni, il secondo anno ho capito che era uno scambio, un gioco, e quest’anno c’è una sorta di feeling, forse anche grazie a Lorenzo. Ma questo non cambia e io sono comunque dalla parte di Carolyn perché ha una professionalità nel suo settore come ce lo ha Selvaggia nel suo. Detto questo tutte e due fanno Ballando da una vita ma Carolyn sa esattamente di cosa parla, è per me il verbo nel campo della danza e del ballo di sala, quindi quando sento Carolyn parlare sento parlare il giudice, quando sento parlare Selvaggia sento parlare una giudice e giornalista che ha comunque un retropensiero non nasconde di dirlo, questo lo apprezzo. Mi dispiace ma io mi schiero con Carolyn”. Una risposta abbastanza scontata considerando che anche nelle scorse puntate di Ballando, Rossella Erra ha avuto abbastanza da ridire sui giudizi di Selvaggia Lucarelli.

Perché nello scatto di Carolyn Smith non c’era Selvaggia Lucarelli? La rivelazione di Rossella Erra

Rossella Erra ha poi svelato un retroscena sullo scatto che Caroly Smith avrebbe postato sul suo profilo. Nella foto infatti non appare Selvaggia Lucarelli. La giurata di Ballando con le Stelle aveva pubblicato infatti uno scatto con gli altri giudici Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. Sappiamo bene che ormai tra Carolyn e Selvaggia i rapporti sono ai ferri corti. Di recente le giurate sono state protagoniste di un acceso botta e risposta.

Carolyn aveva dichiarato di non sopportare l’invadenza di Selvaggia nei suoi giudizi tecnici e Selvaggia aveva replicato sui social lasciando intendere che Carolyn parlasse male di tutti i colleghi. Come è andata davvero tra Carolyn e Selvaggia? Come mai la giornalista non appariva nello scatto? Rossella Erra ha svelato che in quel momento Selvaggia non era ancora arrivata e per questo motivo non ha potuto partecipare allo scatto. Rossella Erra ha polemizzato però sulla scelta della Smith di cancellare la foto dopo che le era stato fatto notare.

