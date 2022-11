Rossella Erra/ “Gabriel Garko? Solo Selvaggia Lucarelli ha difficoltà con infortunio”

Rossella Erra, bordocampista di “Ballando con le Stelle”, è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Silvia Annicchiarico e Virginia Tschang e andata in onda nel pomeriggio di lunedì 21 novembre 2022. A proposito della settima serata di “Ballando”, tenutasi sabato 19 novembre e terminata con l’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina allo spareggio contro Rosanna Banfi e Simone Casula e Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, l’opinionista ha voluto dire la sua su uno dei favoriti per il successo finale: Alessandro Egger.

EDITH BRUCK, CHI È/ "Quando incontro Papa Francesco torno bambina"

In particolare, Rossella Erra ha asserito: “La giuria sabato si è scagliata contro Alessandro Egger. Lo accusano di non aver ballato bene, di essere stato troppo contemporaneo… Secondo me lui si sta mettendo in gioco al cento per cento dal punto di vista umano e professionale e potrebbe essere davvero la rivelazione del programma. È un ragazzo molto profondo e balla veramente bene”.

GEMELLI DI GUIDONIA, CHI SONO?/ "Ecco com'è nato il nostro nome d'arte"

ROSSELLA ERRA: “FEELING TANGIBILE TRA ANGELO MADONIA ED EMA STOKHOLMA…”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Rossella Erra ha affermato che anche Gabriel Garko, frenato da un infortunio al braccio destro, ma sempre tra i favoriti per la vittoria di “Ballando con le Stelle”, ha ricevuto qualche punzecchiatura da parte della giuria per via delle sue coreografie “limitate” dal problema all’arto superiore, con particolare riferimento a Selvaggia Lucarelli, a proposito della quale Erra ha dichiarato: “Ha avuto difficoltà soltanto lei con l’infortunio di Gabriel, il resto della giuria no…”.

Alessandro Egger e Tove Villfor/ "Tra noi è scoppiato un incendio..."

Infine, una battuta sulla storia d’amore tra Angelo Madonia ed Ema Stokholma, resa ufficiale dal maestro di ballo con un post pubblicato su Instagram: “C’è un feeling tangibile tra Angelo ed Ema. Loro non si baciano mai davanti agli altri, ma quando sono al trucco sì. Vi do un altro dettaglio: lei 3-4 giorni fa disse sui social ‘io sto russando’, mentre Angelo le rispose ‘tu non russi’. Aggiungo che la mattina dopo, alle 9, Angelo era in strada con il cane di lei. Che cosa vuol dire questo, secondo voi?”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA