Non si è mai pronti per affrontare la morte della propria madre, specialmente se il periodo è di per sé già in salita e destabilizzante per fattori esterni. Lo sa bene Rossella Erra, celebre opinionista di Ballando con le Stelle, che perse l’amata mamma Rosanna in una fase molto delicata della sua vita, quando già si trovò costretta a fare i conti con la perdita del lavoro e ingenti danni economici. In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, qualche tempo fa, la Erra ha ripercorso le tappe di quel periodo terribile, un momento buio da farla sprofondare nella depressione.

“Ballando con le stelle era il programma che guardavo con mia madre, morì il giorno dopo la finale”, racconta commossa Rossella. La Erra conferma di aver perso il lavoro nei giorni in cui perse sua madre, peggio di così proprio non poteva andare. “Accadde tutto nella stessa settimana in cui morì mia madre. Nel giro di pochi giorni persi mia madre, il lavoro e i miei soldi. Fu destabilizzante dal punto di vista psicologico”, il ricordo choc di Rossella.

Rossella Erra, dietro il suo sorriso si “nascondono” tanti traumi: la morte di mamma Rosanna…

Rossella Erra non ha mai fatto mistero di aver affrontato il lutto con più forza, grazie al supporto di sua figlia Beatrice e, soprattutto, dell’amica conduttrice Milly Carlucci. “Milly mi disse che non poteva riportare in vita mia madre, però mi poteva fare andare a Ballando”, ricorda Rossella. E così in effetti è stato. Mamma Rosanna è morta dopo aver combattuto contro un tumore; una malattia che le aveva reso la vita difficile, oltre ad impattare negativamente sul morale della famiglia.

Per Rossella Erra il 2022 è stato senza dubbio un anno da dimenticare, un momento che ha rappresentato comunque un bivio tra la depressione e la rinascita. “Io sono una donna estroversa e caciarona, è vero, ma dentro di me c’è tanto altro e vorrei che si apprezzasse anche questo”, ha spiegato la Erra, spesso al centro delle polemiche per i suoi modi di fare vivaci, che probabilmente nascondono traumi come quello legato alla morte di mamma.