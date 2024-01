Rossella Erra, la morte della madre: “Se n’è andata per una maledetta malattia”/ “Mi è sfuggita dalle mani”

Rossella Erra e il dolore per la perdita della madre: il racconto

Rossella Erra, giurata popolare di Ballando con le stelle, sarà ospite questo pomeriggio nel salotto de La volta buona. Il volto televisivo è nota per la sua solarità ed esuberanza, ma porta in sé anche il dolore di un grave lutto: la perdita della madre venuta a mancare per un tumore: “Nel 2017 ha avuto una recidiva alle ossa e per nove mesi le sono stata accanto” ha confessato al settimanale DiPiù.

La madre di Erra era una fan accanita dello show di Milly Carlucci: “Con lei ho seguito Ballando fino all’ultimo dei suoi giorni, il suo sogno era ballare con Simone Di Pasquale e due settimane fa ho realizzato per lei questo sogno” ha detto Rossella scelta per essere ballerina per una notte.

Rossella Erra: “Ho provato a curare mia madre ma mi è sfuggita dalle mani”

Nel 2022, Erra ha ricordato la madre nel corso della toccante esibizione di Rosanna Banfi e Simone Casula che hanno messo in scena un tango che dovesse rappresentare l’amore materno: “Rosanna e Simone, voglio ringraziarvi perchè questa sera mi avete fatto un regalo, avete danzato sulle note della canzone che ascoltavamo spesso io e mia mamma… Ho provato a curare mia madre, ma l’unica cosa che è successa è che è sfuggita dalle mie mani”.

E ancora: “Mamma se n’è andata a causa di quella maledetta malattia, lasciandomi con il senso di colpa di non aver fatto abbastanza per lei…“. La giurata si è poi rivolta anche alla conduttrice: “Milly, voglio dire una cosa anche a te: ti ringrazio per avermi voluto in questo programma, oggi è il compleanno di mia madre che non c’è più e forse questa esibizione è stata anche un suo messaggio per dirmi che più di quel che ho fatto non avrei potuto fare”.











