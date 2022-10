Rossella Erra: la perdita del padre/ “Appoggiava i miei sogni stando sempre con me”

Rossella Erra, la malattia del padre rievoca ricordi dolorosi

Rossella Erra non dimentica l’amato padre e sui social, di tanto in tanto, lo ricorda, condividendo coi fan aneddoti personali e momenti di infinita dolcezza. La presidentessa dell’anti-giuria di Ballando con le Stelle, in qualche modo, deve al papà l’amore per la televisione e per il mondo dello spettacolo. Una passione che è nata quando, alcuni anni fa, una giovane Rossella Erra era in procinto di scegliere il percorso di studi universitari più adatto alle sue esigenze e alle sue passioni.

Essendo il padre malato, l’esuberante Rossella non era tranquilla a lasciarlo da solo a Napoli, così decise di iscriversi ad un’università locale. “Come potevo lasciarlo per inseguire i miei sogni?“, si domanda Rossella in un post condiviso sui propri social non molto tempo fa.

Rossella Erra e il legame autentico col padre: “Mi ha insegnato il significato di felicità”

In quell’occasione Rossella ricorda l’appoggio incondizionato del padre, la sua vicinanza nelle sue scelte più importanti a livello personale e ancora oggi lo ringrazia, nonostante non ci sia più. “Mi accompagnò al primo esame e anche all’ultimo. Per inseguire la mia passione volevo allontanarmi dalla città e stare lontana dai miei affetti ma grazie a mio padre aprii gli occhi: la felicità non bisogna sempre inseguirla, ma crearla con le proprie mani”, il pensiero di Rossella Erra.

Oggi l’anti-giurata di Ballando con le Stelle sente moltissimo la sua mancanza, ma dentro il suo scrigno di ricordi – come lo chiama lei – ci sono tanti aneddoti colmi di amore e sentimenti autentici che la legano all’amato papà.

