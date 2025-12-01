Rossella Erra difende Barbara d'Urso dagli attacchi i Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle, la frecciatina contro la giurata del programma.

Sono scoppiati diversi battibecchi tra Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso a Ballando con le stelle, in un’intervista concessa al settimanale Mio Rossella Erra ha chiaramente preso le difese della conduttrice. La giurata del programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno non perde occasioni per criticare e attaccare la nota conduttrice, l’ha anche accusata di essere diventata trash proprio come lo erano le trasmissioni che conduceva su Canale 5.

Rossella Erra però non ha gradito gli attacchi di Selvaggia Lucarelli contro Barbara d’Urso e ha detto che quella del ‘trash’ è un’etichetta che le hanno attribuito. Ci ha tenuto però a ricordare che per partecipare ai suoi programmi c’era la fila di persone, compresa la Lucarelli. Lei ricorda bene che disse di essere felicissima di lavorare con la d’Urso quando andava nelle sue trasmissioni nei panni di opinionista perché si lavorava molto bene con lei.

L’opinionista di Ballando con le stelle, riferendosi ancora a Selvaggia Lucarelli, ha detto che dire oggi che Barbara d’Urso faceva trasmissioni trash significa rinnegare il passato. Ci ha tenuto anche a precisare che quei programmi facevano molti ascolti, la colpa quindi non era della d’Urso ma di chi li guardava, pensa che ci sia troppo accanimento nei confronti della conduttrice.

Selvaggia Lucarelli ha anche detto che Barbara d’Urso non abbia fatto show a Ballando con le stelle e non si sia data molto, lei però non crede che sia vero. A parer suo non è mai stata frenata ma spaventata perché dopo anni è tornata in televisione in un contesto diverso da quello a cui era abituata. Per la prima volta non è lei a decidere, c’è anche la fatica mentale e fisica della preparazione, le serviva del tempo per alleggerire la pressione.

