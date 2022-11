Rossella Erra: “Paola Barale? Roly Maden ha sbagliato!”/ “Ha messo il carico da 90…”

Rossella Erra è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Silvia Annicchiarico e Virginia Tschang e andata in onda nel pomeriggio di lunedì 14 novembre 2022. Naturalmente, la presenza di colei che riveste il ruolo di “tribuno del popolo” a “Ballando con le Stelle” si è rivelata propedeutica all’avvio di un dialogo circa quanto accaduto nella puntata del talent show di Rai Uno di sabato scorso.

Un appuntamento segnato da una duplice eliminazione, quella di Dario Cassini e di Paola Barale (oltre all’autoesclusione di Luisella Costamagna, ritiratasi per poter recuperare adeguatamente dall’infortunio che l’ha colpita all’inizio della sua avventura nel programma). Rossella Erra ha rivelato che “su Paola Barale tutti noi avevamo tante aspettative e lei ha sempre detto che il suo maestro Roly Maden è un po’ troppo veloce, prendendosi lei ogni responsabilità. Vi devo dire, però, che nei corridoi sabato ho visto che provava con un altro ballerino e con lui aveva un altro tipo di feeling. Poi, a ‘Domenica In’, Roly ha detto cose che non doveva dire”.

ROSSELLA ERRA: “ROLY MADEN HA MESSO IL CARICO DA 90…”

Nel prosieguo del suo intervento a “Trends&Celebrities”, Rossella Erra ha puntualizzato che, ai danni di Paola Barale, Roly Maden “ha messo il carico da novanta”: il riferimento è ovviamente alla telefonata intercorsa tra i due durante la diretta di “Domenica In” di domenica 13 novembre 2022, che “IlSussidiario.net” vi ha documentato e nella quale l’insegnante di ballo ha “accusato” Paola Barale di essere lenta nell’apprendimento rispetto agli altri concorrenti.

In merito quanto verificatosi tra i banchi della giuria, invece, Rossella Erra ha confermato l’autenticità del siparietto: “Mariotto si è veramente preso dello ‘str*nzo’ da Selvaggia Lucarelli! Non era uno sketch, anche le offese che volano nei miei confronti come se non ci fosse un domani sono reali. Io non so cosa mi stia succedendo, ma mi trovo d’accordo con Selvaggia”.











