Un servizio di informazione e sensibilizzazione lodevole quello che sovente vede protagonista Caterina Balivo e La Volta Buona; anche oggi al centro dell’attenzione il tema delle truffe, sia amorose che ai danni di persone anziane. Spesso il salotto di Rai Uno riporta esempi e storie di persone vittime di tali nefandezze al fine di supportare chi rischia di cadere nella medesima trappola. Tra gli ospiti in studio oggi anche Rossella Erra, giurata di Ballando con le stelle, che ha scelto di cogliere l’occasione per raccontare la sua storia personale ovvero la truffa ai danni del suo papà; un rischio fortunatamente sventato ma che ebbe serie ripercussioni sulla salute del genitore.

Rossella Erra ha raccontato di come anni fa il papà fu avvicinato da un uomo adulto che, con fare preoccupato, raccontava: “Mi ha mandato sua figlia, ha avuto un incidente”. Il solito clichè che punta sulla sensibilità, sullo smuovere le corde più emotive delle persone che rischiano così di cedere alla confusione e all’emotività. La giurata di Ballando con le stelle ha dunque spiegato come, a dispetto dell’attitudine da ex generale, il papà non riuscì a carpire il tentativo di truffa ed era quasi sul punto di sborsare una cifra considerevole.

Rossella Erra e il malore del papà dopo la truffa sventata: “Tornato a casa si sentì mortificato e…”

E’ stata proprio la sorte a sventare il tentativo di truffa ai danni del papà di Rossella Erra; una pattuglia di passaggio – come raccontato oggi a La Volta Buona – si rivolge al genitore della donna: “Buongiorno generale”. Appresa dunque la professione dell’uomo il truffatore si dà alla fuga. Nonostante la truffa sventata, quel gesto ha determinato una sorta di crollo emotivo e fisico del papà di Rossella Erra che, appresa la natura della circostanza, ha avuto un infarto. “Papà era malato di cuore; una volta tornato a casa si sentì talmente mortificato, quasi ferito nel suo orgoglio, che si sentì male…”.