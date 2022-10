Rossella Erra: “Selvaggia Lucarelli? 2 pesi, 2 misure”/ “Mi avrebbe denunciato se…”

Rossella Erra, ospite della trasmissione di Rtl 102.5 News “Trends&Celebrities”, condotta da Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tschang e andata in onda nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 ottobre 2022, ha commentato la prima eliminazione della nuova stagione di “Ballando con le Stelle“, quella di Marta Flavi e Simone Arena: “Purtroppo le eliminazioni ci devono essere. Quest’anno c’è la wild card (una volta su 11 puntate Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale la possono dare), ma in questo caso hanno ritenuto di non utilizzarla, quindi forse è opportuno che Flavi vada al ripescaggio. Comunque la colpa è di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto”.

Dopodiché, Rossella Erra ha spiegato nel dettaglio l’estromissione di Marta Flavi dalla gara: “Io guardo i social in diretta, mi porto i conti e vedo anche da quello come attribuire il tesoretto. Purtroppo questa volta mi è stato depotenziato per il dispetto fatto a me e Matano da Mariotto e Lucarelli, che hanno dato ‘zero’ al ballerino per una notte Massimiliano Gallo. C’erano solo 30 punti disponibili, quindi: Marta aveva 16 punti ed era bassissima sui social. Se le avessi dato la mia quota di 15 punti sarebbe andata a 31; invece, se fossero stati 25, sarebbe andata a 41 e avrebbe avuto senso assegnargliela. A quel punto, visto che Lucarelli e Mariotto hanno tentato di depotenziarci, l’unica soluzione era quella di salvare il terz’ultimo, Giampiero Mughini, che così è diventato primo”.

ROSELLA ERRA: “GABRIEL GARKO BALLA BENISSIMO, ALESSANDRO EGGER È UN PUROSANGUE”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Rossella Erra si è poi soffermata sui favoriti per la vittoria di “Ballando con le Stelle”: “Gabriel Garko balla benissimo, ma chi balla bene, si sa, non vince mai… Se Luisella Costamagna riuscisse a riprendere l’uso del ginocchio, invece… Io sono sconvolta da come balla! Alessandro Egger, poi, è un purosangue che ha voglia di uscire fuori. Ha una grande sofferenza interna che ha commosso tutti quanti ed è un caro ragazzo: si impegna, ripassa e ha anche un bellissimo feeling con Tove Villför”.

Per quanto concerne Selvaggia Lucarelli, Rossella Erra l’ha accusata di avere “sempre due pesi e due misure: se io l’avessi chiamata ‘fenicottero rosa’, avrei già avuto una bella denuncia/diffida, sarei stata accusata di body shaming… Non ci siamo mai scambiate chiacchiere io e lei, magari ci potremmo anche stare simpatiche. Non condivido quello che ha detto su Enrico Montesano: abbiamo la fortuna di avere un artista che ha fatto 70 anni della storia del teatro e del cinema italiano e io personalmente, così come la fetta over del pubblico di ‘Ballando con le Stelle’, voglio la possibilità di rivivere quella televisione”.











