Rossella Erra “Selvaggia Lucarelli? Non ci frequentiamo”/ “Altri la temono, io no”

Rossella Erra rompe il silenzio sui rapporto con Selvaggia Lucarelli: “Non ci frequentiamo”

A Ballando con le stelle la giurata Selvaggia Lucarelli e la Tribuna del popolo Rossella Erra sono una l’esatto opposto dell’altra. In ogni puntata non mancano scontri e battibecchi accessi tra le due che, spesso, continuano anche sui social, ma spente le telecamere dello show come sono i loro rapporti? A questa domanda ha risposto Rossella Erra in una lunga intervista concessa a Fanpage.it dove, in sintesi, ha ammesso che le due non sono certo buone amiche. “Non ci frequentiamo” è stata la risposta tranchant di Rossella Erra che poi ha aggiunto: “Ma guarda con Selvaggia non c’è nulla di aprioristico. Anche perché io la seguo sui social. La seguo e l’apprezzo. Mi piace molto. Quindi quando nascono questi battibecchi, lei fa delle battute pungenti e sagaci e a me diventa difficile rimanere seria, però il problema fondamentale è uno.”

Selvaggia Lucarelli nuovo attacco a Simona Izzo/ Il gesto social non lascia dubbi: "Radical chic di mer*a"

Rossella Erra ha poi aggiunto che almeno quest’anno se si incontrano tra i corridoi si salutano e che lei non ha nulla contro Selvaggia Lucarelli, che anzi apprezza pure su molti aspetti ma semplicemente a Ballando con le stelle la pensano diversamente su quasi tutto ed essendo due persone vere e schiette nessuna delle sue riesce a stare zitta e a non dire ciò che pensa. Rossella Erra, inoltre, ha anche lanciato un frecciatina ai colleghi, colpevoli a suo dire di temere Selvaggia Lucarelli: “Capisco che c’è un po’ di ritrosia a rispondere a Selvaggia. Parlo sempre e solo io.”

Simona Izzo, nuovo attacco a Lucarelli: "Ossessionata da me"/ "Io Simona Pizzo? Che volgare, da querela!"

Ballando con le stelle, Rossella Erra: “Teo Mammucari mi dà grandi soddisfazioni”

In questa edizione di Ballando con le stelle c’è un concorrente che ha catalizzato la scena con i suoi show ed ai suoi attacchi, sempre simpatici e mai polemici, alla giuria. Si tratta di Teo Mammucari. E Rossella Erra sempre nel corso dell’intervista a Fanpage.it ha rivelato di tifare per lui: “La più grande soddisfazione di questa edizione penso che sia Teo Mammucari. Ha dato una grande boccata d’aria a tutti perché, se ci pensiamo, la classica liturgia di Ballando lui l’ha spaccata di netto. Gioca a fare il disturbatore e se da un lato capisco che a qualcuno possa dare fastidio, io invece mi diverto molto.”

Izzo e Tognazzi attaccano Selvaggia Lucarelli/ "Il suo mestiere è la polemista, ha detto cose sgradevoli"

Sabato scorso, nella terza puntata di Ballando con le stelle, Rossella Erra ha dato il suo tesoretto proprio a Teo Mammucari ed adesso ha avuto modo di spiegare il perché: “Non avrei mai pensato di dare un tesoretto già alla seconda puntata a Teo, ma quando ho visto quello zero di Selvaggia Lucarelli, ho pensato come forma di ribellione e di rivalsa di dare il tesoretto a lui.” Insomma ci sono tutti i presupposti per nuove scintille nella prossima puntata dello show di Milly Carlucci.











© RIPRODUZIONE RISERVATA