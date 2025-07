Gregorio Paltrinieri vince l'argento ai Mondiali di nuoto 2025: ecco chi è la fidanzata Rossella Fiamingo

Chi è la fidanzata di Gregorio Paltrinieri? È questa la domanda che in molti si stanno ponendo dopo l’ultima, prestigiosa medaglia d’argento conquistata dal campione italiano ai Mondiali di nuoto a Singapore, nella 10 km in acque libere maschile, dove ha chiuso al secondo posto alle spalle del tedesco Florian Wellbrock. Oltre ai successi professionali, Paltrinieri vive anche un momento d’oro nella sua vita privata: da circa quattro anni è sentimentalmente legato alla fiorettista italiana Rossella Fiamingo, con cui forma una delle coppie più amate dello sport azzurro. Ma chi è esattamente Rossella?

Nata il 14 luglio 1991 a Catania, la campionessa si è avvicinata allo sport fin da bambina, coltivando allo stesso tempo anche gli studi. Dopo essersi laureata in Dietistica presso l’Università di Catania, nel 2023 ha conseguito un master in “Nutrirsi per lo sport”. La sua carriera schermistica, invece, è iniziata all’età di 7 anni, quando ha intrapreso il percorso nella spada sotto la guida del maestro Giovanni Sperlinga al club AS Methodos. Da lì, ha collezionato traguardi sempre più importanti: nel 2007 ha conquistato l’oro individuale ai Campionati Europei Cadetti, aprendo la strada a una lunga serie di successi. Tra i più prestigiosi, spiccano l’argento nella spada individuale alle Olimpiadi di Rio 2016 e, più recentemente, l’oro a squadre alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Gregorio Paltrinieri: la storia con la fidanzata Rossella Fiamingo

Per quanto riguarda la sua vita privata, Rossella Fiamingo è legata da circa quattro anni al campione di nuoto Gregorio Paltrinieri. I due si sono conosciuti durante le Olimpiadi di Tokyo 2020 (svoltesi nel 2021 a causa della pandemia), dove lei ha conquistato il bronzo nella scherma a squadre e lui ha vinto due medaglie. Da quel momento, sono diventati inseparabili, fidanzandosi ufficialmente. La coppia è apparsa più volte insieme sui social, condividendo momenti di vita quotidiana e sostenendosi reciprocamente in occasione delle rispettive gare e successi sportivi. Recentemente, secondo alcune indiscrezioni, Gregorio le avrebbe chiesto di sposarlo e i due sarebbero pronti a convolare a nozze a breve.