Rossella Fiamingo: “Matrimonio con Gregorio? Prima le Olimpiadi”/ “L’amicizia con Diletta Leotta…”

Rossella Fiamingo, dalla “depressione” di Tokyo alla strada verso Los Angeles 2028

Il mondo dello sport pullula di talenti italiani in tutti i settori; la scherma può però vantare la presenza di Rossella Fiamingo, campionessa pluripremiata. Due titoli mondiali e un argento olimpico; al netto della cocente delusione vissuta alle Olimpiadi di Tokyo. La schermitrice si è raccontata al giornalista Mattia Chiusano – riportata da Dagospia – in un’intervista pubblicata sul sito di Repubblica. Diversi i temi toccati da Rossella Fiamingo; dalla carriera professionale al rapporto sentimentale con Gregorio Paltrinieri.

Diretta Mondiali scherma Milano 2023/ Alberta Santuccio medaglia d'argento nella spada! Oro Candassamy

“Passata la tristezza di Tokyo? Fu un momento di sfogo perché per me la scherma è vita, e negli anni tra Rio e Tokyo mi arrivarono addosso molti giudizi negativi. Quando perdiamo, si pensa subito che noi sportivi siamo distratti, che ci siamo montati la testa…”. Inizia così Rossella Fiamingo nell’intervista rilasciata per Repubblica – come riporta Dagospia – partendo dunque dalla “depressione” dopo l’esperienza non proprio positiva a Tokyo. La schermitrice ha poi aggiunto. “La medaglia a squadre a Tokyo è stata la mia risposta, avevo le lacrime agli occhi perché la scherma per me è tutto da quando avevo sette anni“.

Pronostico Mondiali scherma Milano 2023/ Numa: “L’Italia ci farà sognare” (esclusiva)

Rossella Fiamingo, il “successo” social con le amiche Diletta Leotta ed Elodie

Nel prosieguo dell’intervista, Rossella Fiamingo si è espressa anche sulle recenti dichiarazioni del suo compagno – Gregorio Paltrinieri – che ha allontanato le voci di un matrimonio imminente. Il giornalista di Repubblica, a tal proposito, le ha domandato se le ragioni siano ascrivibili all’ambizione di partecipare a Los Angeles 2028. “Io ci provo, non sento ancora il bisogno di staccarmi dalla pedana. Vediamo come ci arrivo a livello fisico, probabilmente anche per lui l’obiettivo è lo stesso…“. Parlando del successo sui social anche “grazie” all’amicizia con Diletta Leotta: “… Ci aiutiamo a vicenda, ci divertiamo, abbiamo le stesse passioni. Due mondi diversi che si incontrano nel nome dell’amicizia”.

Mariaclotilde Adosini: "Tiro di scherma, mi vedo neurochirurga"/ "Sport è fair play"

Nella chiacchierata con Mattia Cusano di Repubblica – come riporta Dagospia – Rossella Fiamingo ha aggiunto un’ulteriore considerazione nel merito del suo rapporto con Diletta Leotta. “Se sarò presente al suo compleanno a Ferragosto? Mi piacerebbe, ma dipende da quando lei darà alla luce sua figlia. Questa è la priorità, diventerò zia e sto aspettando la mia nipotina”. Sull’amicizia con Elodie ha invece raccontato: “È sbagliato pensare a lei come all’artista esibizionista… Alla fine siamo ragazze, ci divertiamo, ridiamo, chiacchieriamo tutto il giorno. Sarà un dono, ma con me diventa tutto più leggero“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA