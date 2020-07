Rossella Fiamingo più sexy di Diletta Leotta?/ La foto-confronto che la “spodesta”

Mentre tutti pensano ancora alla possibile rottura tra Diletta Leotta e Daniele Scardina, c’è chi nota che la bel volto di Dazn potrebbe presto perdere anche il posto di più bella del reame e tutto per via di un’amica speciale che si sta facendo notare in questi giorni sui social. Mentre il bel King Toretto si diverte ad Ibiza, lei è in vacanza con le amiche posando per una serie di scatti e balletti che hanno messo in mostra anche la bella Rossella Fiamingo. Medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio, doppia medaglia d’oro ai Mondiali di scherma, la bella spadista italiana non è nuova al mondo dei social e non solo perché appare spesso nelle ultime foto vacanziere (anche se impegnata ancora in tv con il recupero del campionato) di Diletta Leotta ma anche per le sue foto, i suoi consigli e i suoi video.

ROSSELLA FIAMINGO E’ LA NUOVA DILETTA LEOTTA?

Proprio nei giorni scorsi, in versione leopardata, aveva lanciato un messaggio all’amica al grido di “Ti aspetto” mostrandosi in costume, e adesso appare al suo fianco. Per alcuni è lei la nuova star dei social (e sicuramente il fisico non le manca) e dall’altra c’è chi giura che in questi giorni si stia prendendo cura di Diletta Leotta fresca di rottura con Daniele Scardina dopo una lunga quarantena in casa. Inutile dire che in queste ore i suoi follower stanno lievitando e che, sicuramente, appena i fan di Diletta Leotta inizieranno a seguire la spadista, le cose cambieranno ancora e in meglio… la sua prossima tappa sarà la tv?



© RIPRODUZIONE RISERVATA