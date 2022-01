Rossella Infanti, chi è?/ “Papà Angelo? Mi mancano le nostre risate”

Rossella Infanti, chi è la figlia di Angelo Infanti

L’attrice Rossella Infanti, classe 1977, è la figlia di Angelo Infanti (il mitico Manuel Fantoni di “Borotalco” di e con Carlo Verdone) e di Daniela Bonotti. Rossella ha da sempre respirato aria di cinema: “Mio nonno materno, Sergio Bonotti, è stato un produttore cinematografico e mio padre, Angelo Infanti era un attore. Quindi sin da bambina ho frequentato i set cinematografici dei quali ero sempre la mascotte”, ha raccontato qualche anno fa a VignaClaraBlog. Dopo il diploma ha frequentato numerosi corsi di doppiaggio e laboratori teatrali. A 20 anni è stata scelta da Michele Guardì come valletta per Il Lotto alle Otto, dopo un paio di anni da figurante in Rai: “Sono stati anni molto belli, intensi. Ho lavorato con un grande professionista della tv ed ho conosciuto parte dei miei più grandi amici di oggi”, ha ricordato l’attrice.

Eleonora Giorgi "Il sesso a 68 anni?"/ "Sono pronta a innamorarmi ancora"

Rossella Infanti ricorda il padre scomparso nel 2010

Nel 2007 Rossella Infanti ha preso parte alla fiction televisiva “Distretto di Polizia” e nel 2008 ha debuttato sul grande schermo con Federico Moccia nel film “Scusa ma ti chiamo amore” e poi in “Scusa ma ti voglio sposare”. Nel 2012 è entrata nel cast del film “Il mistero di Laura” e due anni dopo in quello di “Non escludo il ritorno” di Stefano Calvagna, mentre nel 2016 ha recitato nella commedia “Una nobile causa” di Emilio Briguglio. Nel 2011, un anno dopo la morte del padre Angelo Infanti, Rossella ha ricordato il celebre genitore su VignaClaraBlog.it: “Mi mancano tremendamente le nostre risate. Io con lui mi divertivo da morire, era l’unica persona che riusciva a farmi ridere anche ai funerali! Da lui ho imparato a non prendermi mai troppo sul serio e ad affrontare le situazioni difficoltose sempre con il sorriso, nell’intento di sdrammatizzarle”.

LEGGI ANCHE:

Gianna Scarpelli, Giulia, Paolo: ex moglie e figli Carlo Verdone/ "Ci vogliamo bene"Borotalco, 40 anni fa il film cult di Verdone/ Dalle musiche al nome: le curiosità

© RIPRODUZIONE RISERVATA