Rossella Intellicato, duro attacco a Tina Cipollari/ “Meriteresti un sacco di calci in cul*!”

Rossella Intellicato torna ad attaccare Tina Cipollari a Uomini e Donne

Tra le troniste con le quali Tina Cipollari ha avuto più scontri nello studio di Uomini e Donne c’è sicuramente Rossella Intellicato. La ragazza approdò nel dating show di Canale 5 dopo la partecipazione al Grande Fratello che le diede la notorietà, ma lì dovette confrontarsi con gli attacchi della Cipollari. Tra le due ci sono state liti, in un’occasione sono anche arrivate alle mani, e a distanza di anni dal suo percorso di tronista, Rossella torna spesso ad attaccare l’opinionista sui social.

Fabio Nova chiede scusa a Tina Cipollari a Uomini e Donne/ Lei: "Non mi interessa"

È accaduto proprio di recente, quando la Intellicato, di fronte all’ennesima discussione di Tina con Pinuccia, la signora 80enne di Vigevano, ha attaccato duramente l’opinionista di Uomini e Donne. Con uno screen della scena, pubblicato in una story su Instagram, Rossella ha così attaccato Tina: “Non ha rispetto né per i giovani né per le persone di una certa età! Passano gli anni ma ti meriteresti sempre un sacco di calci in cul*!!”

Tina Cipollari e Pinuccia, rissa sfiorata a Uomini e Donne/ Un gesto della dama...

Rossella Intellicato contro Tina Cipollari: “Quando le scadrà il contratto?”

Come abbiamo accennato, non è la prima volta che Rossella Intellicato si scaglia contro Tina Cipollari. Qualche tempo fa, di fronte ad un’altra lite dell’opinionista, scrisse: “Io mi domando, un programma così seguito, soprattutto dai ragazzi giovani, dovrebbe essere un programma dove all’interno ci sono delle persone che sono principalmente educate, generose, di sentimento e non cafone e maleducate. Qua vedo che a distanza di tre anni la maleducazione ed il bullismo sono alle stelle, sempre ed esclusivamente dalla stessa persona. Mi chiedo, ma quando le scadrà il contratto a questa signora e se ne andrà finalmente in pensione?”

Tina Cipollari lascia Uomini e Donne?/ Il motivo delle ultime assenze e la verità...

Infine Rossella concluse con ulteriori accuse: “Ha un livello di maleducazione esagerato, lei dovrebbe essere lì a fare le parti di una mamma, di una zia”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA