Rossella Intellicato scende in politica/ L’ex Uomini e Donne si candida con la Lega

L’ex tronista di Uomini e Donne sbarca in politica. Rossella Intellicato che, prima di approdare sul trono del programma di Maria De Filippi aveva partecipato al Grande Fratello 14, si candida con la Lega di Matteo Salvini alle elezioni comunali della sua città, Torino. Ad annunciarlo è stata la stessa Rossella che, attraverso una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram, ha svelato l’importante novità ai suoi 166mila followers.

“Ho sempre amato chi nella vita prende decisioni, nel bene o nel male. Io ho deciso di prendere questa!”, ha scritto la Intellicato che ha poi pubblicato l’immagine della sua candidatura con il simbolo della Lega e la scritta: “Elezioni amministrative di Torino domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021″.

Rossella Intellicato: nuova vita dopo Uomini e Donne

Dopo l’avventura nella casa del Grande Fratello, Rossella Intellicato provò a trovare l’amore, ma abbandonò il trono in anticipo dopo una serie di discussioni con Tina Cipollari. La Intellicato, poi, ha trovato l’amore nella vita di tutti i giorni. Attualmente, è legata a Giovanni Ferrero e dal loro amore è nato il piccolo Francesco Leone. “Mentre il mondo era nel caos il 2/12/2020 tu Francesco Leone Maria ci hai riempito il cuore di gioia”, scriveva sui social la Intellicato annunciando la nascita del suo bambino.

I fans continuano a seguirla sui social dove pubblica anche foto della sua vita in famiglia. Oggi, Rossella che è laureata in Comunicazione e Marketing D’Impresa ha deciso di tuffarsi in una nuova e importante sfida scendendo in politica con la Lega di Matteo Salvini.



