Rossella Izzo, chi è/ L’ex marito Vincenzo Catania, la figlia Myriam

Rossella Izzo, insieme alle sorelle Simona, Fiamma e Giuppy, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 21 ottobre, di Oggi è un altro giorno. Rossella e Simona, nate nel 1953, sono sorelle gemelle. “Con Simona, da brave gemelle, siamo in comunione, siamo molto simili ma quello che le invidio è sicuramente la parlantina spigliata. Di Giuppy ammiro moltissimo la calma e l’ottimismo, il suo vedere il bicchiere sempre mezzo pieno e di Fiamma la tenacia, la determinazione che la accompagnano costantemente. Io, ad esempio, sono molto più incostante”, ha raccontato a Bumbi Media Press. Rossella ha doppiato le attrici Meryl Streep, Susan Sarandon e Michelle Pfeiffer. Nel 1992 ha vinto il Nastro d’argento come miglior doppiaggio femminile per la voce di Susan Sarandon in “Thelma & Louise”. Ha vinto per tre volte il premio Leggio d’oro: nel 1995 per il doppiaggio di Susan Sarandon in “Dead Man Walking – Condannato a morte”, nel 2010 come “Voce femminile dell’anno” e nel 2015 il Premio Speciale 20 anni di Leggio d’oro e il Premio della Critica.

Rossella Izzo è stata sposata con Vincenzo Catania, ginecologo. La coppia ha avuto tre figli: l’attrice e doppiatrice Myriam Catania, la doppiatrice Giulia Catania e Gianmario Catania, tecnico degli effetti speciali. Rossella è anche regista. Il primo film “Parole e baci” lo ha diretto insieme alla sorella Simoma nel 1987, scrivendone anche la sceneggiatura. Nel 1992 ha lavorato alla scrittura della serie tv “Caro Maestro” con Marco Columbro. Ha anche diretto le prime stagioni della fiction “Provaci ancora, Prof!” con Veronica Pivetti e Enzo De Caro. “Facendo tanto set, diciamo che è sicuramente il set quello che prediligo perché da una adrenalina che non è paragonabile a niente altro; dal nulla, dallo scritto viene fuori un’immagine ed è questa la magia del set. Un film è una alchimia fra amici e collaboratori…”, ha detto a Bumbi Media Press.

