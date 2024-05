Rossella Izzo e Vincenzo Catania: chi sono i genitori di Myriam Catania/ “A papà ho fatto pesare il fatto…”

Chi sono Rossella Izzo e Vincenzo Catania, i genitori di Myriam Catania

Myriam Catania, attrice, doppiatrice e regista, è nata e cresciuta in una famiglia in cui la recitazione e l’arte in generale è da sempre un elemento fondamentale. Myriam Catania, infatti, è la figlia di Rossella Izzo, sorella di Simona Izzo e grande doppiatrice. Rossella Izzo è stata sposata con Vincenzo Catania, ginecologo, con cui ha avuto, oltre a Myriam, altri due figli la doppiatrice Giulia Catania e Gianmario Catania, tecnico degli effetti speciali.

Nonostante i mondi diametralmente opposti, tra Rossella Izzo e Vincenzo Catania è nato l’amore portando entrambi al matrimonio e alla scelta di formare una famiglia. Della vita privata di Rossella Izzo e di Vincenzo Catania, in realtà, non si sa molto altro. Nonostante lavori e faccia parte del mondo dello spettacolo, infatti, Rossella Izzo ha sempre preferito condurre una vita privata discreta e riservata. A parlare dei genitori, però, qualche anno fa, è stata la stessa Myriam.

Myriam Catania e le parole sui genitori Rossella Izzo e Vincenzo Catania

Durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, Myriam Catania ha parlato del rapporto con i genitori spiegando di essere totalmente divisa in due essendo cresciuta con esempi diversi. “La famiglia di mio papà era proprio la donna che sta a casa e l’uomo che va a lavorare”, ha sottolineato, “io ho questa doppia facciata, perchè dalla parte di mia madre sono tutte donne forti. Avere questi due esempi mi ha fatto innanzitutto decidere cosa fare“, ha raccontato la Catania al GF Vip durante una chiacchierata con Maria Teresa Ruta.

Sempre durante l’avventura al Grande Fratello Vip e sempre durante la conversazione con Maria Teresa Ruta, Myriam Catania ha anche parlato della separazione dei genitori: “Gli ho fatto pesare che se ne fosse andato. Quando è stato male io non sono andata a trovarlo, non gli sono stata vicino”, le parole dell’attrice.











