Rossella Izzo, mamma Myriam Catania/ Entra a sorpresa al Grande Fratello Vip?

Quella di oggi, 9 ottobre, sarà per Myriam Catania una serata ricca di emozioni. È arrivato il momento per l’attrice di raccontarsi al 100% nella Casa del Grande Fratello Vip e ricevere, poi, una bella sorpresa. E chissà che stasera ad entrare per lei nella Casa non sia la sua mamma, Rossella Izzo. Se il cognome vi suona familiare non vi state sbagliano: Rossella è la sorella di Simona Izzo, la nota regista moglie di Ricky Tognazzi. Inizia la sua carriera giovanissima: all’età di 7 anni è già sul set per il film Il giudizio universale di Vittorio De Sica. Qui ha una parte come doppiatrice, poi inizierà a lavorare con il padre Renato, un famoso doppiatore, nella sua agenzia Gruppo Trenta/Pumais. A 18 anni recita anche in teatro, fa la cantautrice ma quella di doppiatrice rimane la sua principale attività.

Rossella Izzo, mamma di Myriam Catania e non solo!

Ha doppiato attrici del calibro di Meryl Streep, Susan Sarandon e Michelle Pfeiffer. Poi si è dedicata alla regia insieme alla sorella Simona. Nella vita privata, Rossella Izzo è mamma di tre ragazzi: Myriam, Giulia e Gianmario Catania. Tutti e tre lavorano nel modo della recitazione/doppiaggio e tutti sono nati dal rapporto con il professore Vincenzo Catania, e non con l’attore Antonio Catania come in molti credono.



