Rossella Izzo: “Myriam ha avuto un terribile incidente”/ “Luca Argentero le disse…”

Era il 2006 quando un terribile incidente sconvolse la vita di una giovanissima Myriam Catania che, all’epoca, era fidanzata da pochi mesi con Luca Argentero. A ricordare quei terribili momenti, in questi giorni, è stata la madre Rossella Izzo che ha anche svelato un tenero aneddoto riguardante la storia d’amore tra la figlia Myriam e Argentero, oggi finita. “Miryam ha avuto un terribile incidente. Avevano divelto un paolo dello stop ed è stata presa in pieno. Dopo 7 giorni di coma, Luca e io sempre con lei, si è svegliata e gli ha detto: ‘Mi aspetti?’. Lui le ha risposto: ‘Sì, per tutta la vita’”, ha fatto sapere Rossella Izzo confermando il grande amore che ha unito la Catania e Argentero sin dal primo istante. Nonostante il matrimonio sia finito, ancora oggi, Luca Argentero rappresenta una persona importante per Myriam come ha ricordato nella casa del Grande Fratello Vip 2020.

ROSSELLA IZZO E L’INCIDENTE DELLA FIGLIA MYRIAM CATANIA

L’incidente mise a dura prova Myriam Catania che, in quel periodo, ebbe sempre al suo fianco la famiglia e Luca Argentero. A parlare dell’immenso amore e del sostegno che ha ricevuto da Argentero in quel periodo è stata la stessa Myriam. “Dopo sei mesi ho avuto l’incidente tremendo in motorino. Lì ho capito che mi voleva davvero. Vedere in quelle condizioni una ragazza con cui stai da appena sei mesi… Avevo preso un’auto in faccia, mi ero rotta due zigomi e la mascella, il naso neanche si vedeva, tanto ero gonfia. Non mi sono guardata per settimane, avevano tolto gli specchi. E Luca era lì tutti i giorni. Uno che si comporta così ti ha scelto”, raccontava la Catania nel 2012 a Io Donna. Oggi, Myriam e Luca non stanno più insieme. Entrambi hanno avuto figli dai rispettivi compagni, ma tra loro resta un profondo rispetto e affetto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA