Rossella, moglie Ivano Michetti/ “L’ho trovato al bordo del letto, incosciente ma…”

Rossella è la moglie di Ivano Michetti, chitarrista e fratello di Silvano dei Cugini di Campagna. Rossella Michetti, da sempre restia ad apparire in tv, è recentemente apparsa a Domenica Live, insieme al marito, per raccontare l’esperienza dell’ictus che ha colpito Ivano qualche mese fa. Dopo il malore, Ivano è stato in coma per quindici giorni e si è lasciato sottoporre a un delicato intervento chirurgico al cuore. Rossella è sempre stata al fianco del marito in questa drammatica vicenda, iniziata il 22 settembre 2020: “L’ho trovato al bordo del letto, incosciente ma cosciente, capiva e non capiva. Gli sono andata vicino ma lui non mi ha risposto, con la mano si è fatto una carezza al braccio, ho chiamato subito l’intervento e sono arrivati dopo circa un’ora. Ho capito che era una cosa grave”, ha raccontato a Canale 5. La famiglia Michetti ha deciso di rendere nota solo adesso la vicenda dell’ictus, ora che Ivano è fuori pericolo.

Rossella Michetti: sempre al fianco del marito Ivano

Al settimanale Oggi, Ivano Michetti ha raccontato che il primo ricordo quando si è svegliato è legato alla moglie Rossella, che per tanto tempo ha visto solo dietro a un vetro: “Mai. Mi sorrideva e io acquisivo serenità, mi dicevo: se sorride va tutto bene. Poi, mi ha raccontato che era tutta una finzione”. La moglie Rossella ha aggiunto: “Ero certa che ne sarebbe uscito. Il momento più brutto è stato quando è caduto e ho capito che era una cosa gravissima. Ho sognato per tantissimo tempo di poter tornare alla vita di tutti i giorni, le nostre chiacchierate, certo anche gli abbracci ma con un po’ di paura, Ivano è ancora delicato”. Sulle pagine del settimanale, Ivano ha raccontato un simpatico aneddoto legato alla moglie: “Lei è la donna più bella del mondo, aveva fatto fermare Fellini in via Veneto, sa? È scappata via. “Manco morta”, mi ha detto”.

