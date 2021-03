Rossella Panarese è morta/ Addio alla storica giornalista di Rai Radio3

Rossella Panarese è morta. La voce storica della radio pubblica Radio Rai è deceduta nella notte ma non sono ancora note le cause della morte. Da circa vent’anni era lei la curatrice e conduttrice di Radio3Scienza, trasmissione quotidiana, e tutti si sono subito riversati in rete per i messaggi di cordoglio e per parlare di lei e del suo lavoro certosino al grido di: “Pensavamo a lei ogni volta che avevamo bisogno di un parere giusto, di una soluzione intelligente”. Al moment non si sa se si tratti di un malore improvvisa che abbia finito per stroncarla o se ci fosse una malattia o una patologia che ancora non era stata rivelata se non alla propria famiglia o agli amici più intimi. In rete sono in molti quelli che stanno lasciando il proprio messaggi di cordoglio, tanti i colleghi che vogliono ricordare una delle voci più conosciute della radio pubblica.

Rossella Panarese è morta, quali sono le cause della morte?

L’annuncio della morte di Rossella Panarese è arrivata questa mattina in diretta, durante Prima pagina, tradizionale rassegna stampa in radio. Ma chi era la giornalista e cosa ha fatto nella sua vita? La giornalista lavorava a RadioRai dove, dal 2002, coordinando una parte del palinsesto di Radio3 anche in veste di autrice e conduttrice di Radio3Scienza curando anche il Festival della scienza organizzato dal Teatro Palladium, Universita’ Roma Tre. La sua vita si è sempre divisa tra comunicazione e scienza sin da quando, agli inizi degli anni ’90, dopo il Master in Comunicazione della Scienza, non si è lanciata nella conduzione di programmi a tematica scientifica, quali «Palomar» e «Duemila» fino ad approdare in radio dove tutti ormai la sentono da anni. Non ci sono notizie nemmeno sul suo funerale e la data in cui si terranno.



