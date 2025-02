Chi è la mamma di Chiara Cainelli? La ragazza, entrata non da molto nella casa del Grande Fratello, ha suscitato molta curiosità da parte del pubblico. Spensierata, felice ma con grande profondità d’animo, si è sempre mostrata attiva nel reality e per questo è diventata una delle concorrenti più apprezzate del momento. Ovviamente, i telespettatori si fanno tante domande su di lei, come ad esempio chi sono i genitori e in particolare chi è sua madre.

La mamma di Chiara Cainelli si chiama Rossy Rodriguez e come possiamo dedurre dal cognome, non ha origini italiane. La donna è boliviana ma risiede oggi a Trento, città dove è nata e cresciuta la fidanzata di Alfonso D’Apice. Sui suoi genitori non si sa moltissimo e non si conosce la loro data di nascita o altri pettegolezzi su di loro. Si sa però il lavoro di sua madre Rossy Rodriguez che ha una bancarella del mercato e vende vestiti femminili. Chiara Cainelli ha spesso confessato di averla aiutata durante la sua professione.

Chiara Cainelli, il divorzio dei genitori e quello che le ha insegnato

Chiara Cainelli, concorrente del Grande Fratello, è sveglia e spigliata e non ha mai avuto problemi a parlare della sua vita. “Ho sempre lavorato tanto“, ha confessato in questo percorso del reality, spiegando che con la mamma andava spesso a fare i mercati, dato che Rossy Rodriguez vende vestiti da donna con la sua bancarella. “Vengo da una famiglia normale, che ha avuto tanti problemi economici.”, aveva spiegato poco tempo fa, “Quindi non giudico nessuno, perché anche io sono rimasta senza niente”.

I suoi genitori hanno divorziato quando era molto piccola. Tutto è successo quando aveva 11 anni ma lei: “La mia mamma ha avuto una vita non facilissima, anzi tanto difficile”. Poi ha continuato: “La stimo per questo, non gliel’ho mai detto forse. La cosa di cui devo ringraziarla più di tutte è che davvero lei mi ha insegnato a stare ovunque”. Oltretutto, la gieffina ha fatto un passo importante nei confronti di sua madre, migliorando il rapporto con il nuovo compagno della donna, con il quale non andava affatto d’accordo. Insomma, una vita piena di sacrifici, che hanno reso Chiara Cainelli ancora più forte e le hanno permesso di vedere la persona che è oggi.