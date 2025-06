La mamma di Chiara Cainelli attacca duramente Alfonso D'Apice su Instagram e svela di non vedere più la figlia da tempo: lui replica

Cosa sta succedendo tra Chiara Cainelli e sua mamma Rossy Rodriguez? Alcuni commenti della donna stanno facendo il giro del web, scatenando le reazioni di molti utenti. C’è, infatti, maretta tra lei, sua figlia e il suo fidanzato Alfonso D’Apice, storia d’amore nata nella Casa del Grande Fratello nel corso della scorsa edizione. Un commento della donna ad una foto della coppia ha infatti allertato i fan di Chiara.

Rossy Rodriguez ha dichiarato di non consigliare ad alcuna donna un fidanzato come Alfonso, visto che, da quando sta con Chiara, non ha più potuto vedere sua figlia. “Lo sa che io non ho potuto abbracciare mia figlia da quando è uscita dal Gf? Lascio immaginare a lei. – ha scritto la donna sotto un post della coppia, aggiungendo – Lo sa che il 20 giugno era il mio compleanno e loro hanno postato una foto della mamma di Alfonso con Chiara e a me non ha fatto neanche gli auguri?”. Un atteggiamento che, secondo la signora, “Dio vede tutto e purtroppo gliela farà pagare a tutti e due.”

La mamma di Chiara Cainelli attacca Alfonso D’Apice: la ‘risposta’ dell’ex gieffino alla donna

Parole pesanti quelle della mamma di Chiara Cainelli alle quali, nel momento in cui scriviamo, non c’è stata risposta né da parte della figlia, né di Alfonso D’Apice. Rossy Rodriguez ha però continuato a commentare altri post, invitando i due ragazzi ad andare “a lavorare”, visto che con la sola bellezza non ci fanno niente. Altre stoccate alle quali non c’è stata risposta, almeno non verbale. Un gesto, in effetti, Alfonso lo ha fatto, a differenza della fidanzata: l’ex gieffino ha smesso di seguire la donna su Instagram, così come anche lei aveva in effetti già fatto. I fan, tuttavia, attendono che la coppia dia le sue spiegazioni di fronte a questi attacchi.

