Chiara Cainelli e il rapporto con mamma Rossy: “Mi sono messa una corazza…“

Chiara Cainelli negli ultimi giorni si è decisamente aperta al Grande Fratello, confidandosi in particolare con Alfonso D’Apice sul suo passato, dal divorzio dei genitori alla difficoltà di dire a mamma Rossy ‘ti voglio bene’. Una difficoltà che la ragazza così descrive questa sera nel corso della puntata: “L’ho sempre identificata come una fragilità. Ci sono stati momenti dove avevamo tanti problemi economici e io non volevo pesare sulla mia famiglia, quindi mi sono messa questa corazza per essere sempre forte. Quindi mi sono anche allontanata da lei, anche fisicamente; sono andata via da casa presto…“.

La concorrente non voleva rappresentare un peso per la famiglia e, per non far preoccupare la mamma, spesso nascondeva la sua tristezza e le sue fragilità: “Non volevo pesare, anche perché mia mamma è una persona molto emotiva ed empatica e, quando mi vedeva stare male, vuole essere coinvolta e io non volevo darle questo peso. Il suo sogno era realizzarsi come donna e volevo lasciarle lo spazio“. Ora, però, ha ritrovato il coraggio di esternare i propri sentimenti e pronunciarle quelle fatidiche parole: “Adesso vorrei dirle che le voglio bene, devo solo uscire da questa maschera che mi porto dietro da anni“.

Chiara Cainelli riabbraccia mamma Rossy al Grande Fratello, poi l’incontro con Alfonso D’Apice

Chiara Cainelli, a seguire, rimane da sola nel Salone del Grande Fratello e riceve la visita a sorpresa di mamma Rossy, che la elogia: “Sono sempre stata molto fiera di te, anche del percorso che stai facendo qua, ti vedo benissimo. Il Grande Fratello ti ha fatto tirare fuori quella maschera che dici te, sono contenta“. Poi “approva” Alfonso D’Apice, con cui Chiara sta intrecciando una conoscenza sempre più complice: “Sono contenta del tuo amore, mi piace Alfonso, mi sembra un bravo ragazzo, di altri tempi! Penso sia il ragazzo per te!“.

Inevitabile, così, una chiacchierata a tre con lo stesso Alfonso, che raggiunge mamma e figlia in Salone e regala a Rossy non solo bellissime parole, ma anche un doppio abbraccio motivandolo così: “Chiara mi ha parlato molto di lei e mi ha fatto capire che siete una grande donna. Vorrei darle un abbraccio due volte: uno alla bambina che ha vissuto quei momenti di povertà e un altro alla donna che è adesso. Volevo rassicurare su una cosa: Chiara non la obbligherò mai a fare o dire nulla, tranne una sola cosa, ovvero abbracciarla e dirle che le vuole bene“.