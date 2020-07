Rosy Abate 2/ Anticipazioni 12 luglio: Costello ucciderà Leonardo? (Replica)

ROSY ABATE 2 ANTICIPAZIONI DEL 12 LUGLIO 2020

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, domenica 12 luglio 2020, andrà in onda una nuova puntata in replica di Rosy Abate 2. Sarà il terzo, dal titolo “Questione di famiglia“.

EPISODIO 3, “QUESTIONI DI FAMIGLIA” – Costello è ormai sul piede di guerra e vuole che Rosy venga uccisa. L’ex mafiosa non intende però rimanere con le mani in mano e continua il suo piano di fuga. Il pensiero del figlio, ormai lasciato solo, però la tormenta. Così decide di tornare indietro, anche per evitare che la Polizia possa incastrarlo per l’omicidio di Nadia. Nel frattempo, Costello continua ad avere Leo in pugno e ad usarlo come suo scagnozzo. Il ragazzo sceglierà inoltre di non credere alla madre, quando scoprirà che è in pericolo. Preferirà invece chiede a Costello la sua verità e finirà per credergli. Quando Rosy deciderà di affrontare di nuovo il camorrista a viso aperto, metterà a rischio anche la vita del figlio.

ROSY ABATE 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana nella fiction Rosy Abate 2: Luca (Mario Sgueglia) collega lo scooter di Leo (Vittorio Magazzù) al delitto di Nadia (Daniela Virgilio) e alla scena del crimine. Intanto, Rosy (Giulia Michelini) riceve nuove avances dal suo capo e decide di mostrargli la sua natura di Regina di Palermo. Dopo aver scoperto che cosa sta succedendo al figlio, Rosy si lascia convincere da Regina (Paola Michelini) a confessare il delitto della poliziotta. Leo però chiede l’intervento di Costello (Davide Devenuto), che riesce a far uscire l’ex mafiosa dalla Centrale. Una volta a casa, madre e figlio litigano ancora: Leo fa ancora uso di droga e i due fanno un patto. Costello nel frattempo fa delle nuove pressioni al ragazzo, imponendogli di dare un avvertimento al Barone. Poi invita Rosy a cena e cerca di sedurla con ogni mezzo. Dopo una serata piacevole, il camorrista fa un nuovo invito a Rosy: vorrebbe che facessero una gita in barca con i rispettivi ragazzi. Ciro (Giovanni Amura) invece convince Leo a farlo entrare nel giro di Costello e decide di lasciare il lavoro in officina.

Durante il viaggio in barca, Nina confessa a Leo che lei e il padre non solo più saliti a bordo del mezzo dalla morte di sua madre. Intanto, Luca continua ad indagare su Rosy e chiede il permesso di interrogarla, ma il Commissario si rifiuta di accettarlo. Dopo aver scoperto che Costello vuole uscire dalla Santa Alleanza, la Regina e il camorrista si baciano. Leonardo invece è vittima dei suoi incubi in cui rivede la morte di Nadia, uccisa in realtà da Costello. Nonostante le promesse fatte alla madre, il ragazzo cede di nuovo al fascino della droga. Nina però si sente male e Leo decide di portarla a casa, dove è Rosy a prendere in mano la situazione. La donna informa poi Luca di quanto scoperto da Costello: è in affari con i siciliani e accetta di tendergli una trappola. Durante l’incontro, Costello mangia la foglia e decide di non presentarsi sul posto, mandando a monte l’acquisto delle armi. Rosy però agisce per conto suo con l’aiuto di Regina e impone al camorrista di darle tutti i soldi destinati allo scambio. Poi cerca di convincere Leo a fuggire con lei, ma il ragazzo riporta il malloppo al padre di Nina. In seguito, Costello chiede al Commissario di uccidere la Regina di Palermo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA