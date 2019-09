Rosy Abate 2/ Anticipazioni 27 settembre: il tradimento di Leonardo

Venerdì 27 settembre, in prima serata, canale 5 trasmetterà la terza puntata di Rosy Abate 2. La fiction con Giulia Michelini sta ottenendo un buon riscontro nonostante la concorrenza di Tale e Quale Show 2019. Tuttavia, le vicende di Rosy abate continuano ad appassionare i telespettatori che, dopo aver seguito le vicende della regina di Palermo sin dalla prima stagione di Squadra Antimafia, sono curiosi di scoprire cosa accadrà a Rosy e, soprattutto, se Leonardo diventerà un nuovo e pericoloso esponente della mafia o sceglierà la strada delle legalità. Nella seconda stagione di Rosy Abate, Leonardo non è più un bambino, ma è ormai diventato un adolescente ribelle, pronto a tradire anche la madre pur di raggiungere i propri obiettivi. Rosy, tuttavia, continua a sognare per lui un futuro diverso e sembra pronta anche a scendere a compromessi pur di riuscirci. Cosa accadrà, dunque, nella terza puntata? Andiamo a leggere tutte le anticipazioni.

ROSY ABATE 2, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA: LEONARDO TRADISCE LA MADRE

Rosy Abate subisce un durissimo colpo. Dopo essere stata scarcerata e aver ritrovato il figlio Leonardo, Rosy sperava di poter iniziare una nuova vita con lui. Purtroppo, però, le scelte di Leonardo non corrispondono a quelle della madre. Leonardo, infatti, è sempre più vicino alla criminalità organizzata. Leo, infatti, decide di schierarsi dalla parte di Antonio Costello che ormai considera come un padre tradendo cosù la madre. Rosy non riesce ad accettare la decisione del figlio e cerca di fargli cambiare idea. Leo, però, è convinto della scelta fatta: a spingerlo a tradire la madre è anche la voglia di restare vicino a Nina, la figlia del perfido uomo d’affari di cui è innamorato. Pur di non perderla, infatti, Leo decide di voltare le spalle all’unica persona che non lo tradirà mai.

ROSY ABATE MUORE?

Delusa e ferita dalla decisione di Leonardo, Rosy Abate assiste impotente all’abbandono del figlio. La donna, tuttavia, non ha alcuna intenzione di arrendersi. Rosy, infatti abituata ad affrontare sfide diverse e complicate, decide di non restare ferma, ma di fare l’impossibile per riportare Leo dalla sua parte. Tuttavia, i problemi per la Abate non sono ancora finiti. A metterle i bastoni tra le ruote è anche Costello: l’uomo, infatti, la vuole morta ed è pronto ad agire per liberarsi definitivamente di quello che, ormai, considera un problema che dev’essere cancellato. Rosy, dunque, morirà o Leonardo riuscirà a salvarla?



