Rosy Abate 2/ Anticipazioni 4 ottobre: Leonardo in pericolo, Costello…

Venerdì 4 ottobre, in prima serata, canale 5 trasmette la quarta e penultima puntata di Rosy Abate 2. Al centro del nuovo appuntamento con la fiction interpretata da Giulia Michelini ci sarà la vita di Leonardo. Il figlio della regina di Palermo, dopo essere stato arrestato con l’accusa di aver ucciso Nadia Aversa, in carcere sarà sempre più in pericolo. Dietro le sbarre, infatti, il figlio di Rosy Abate entrerà in contatto con dei personaggi molto pericolosi che si avvicineranno a lui non con buone intenzioni. Leonardo, infatti, per Costello, è ormai un morto che cammina. L’uomo, infatti, consapevole che se dovesse parlare potrebbe rappresentare un pericolo per il proprio clan, è deciso ad eliminarlo e, per farlo, non si farà scrupoli. A cercare di salvare Leonardo sarà Rosy Abate che farà di tutto per tirare fuori dal carcere suo figlio.

ROSY ABATE 2 ANTICIPAZIONI: LEONARDO IN PERICOLO

Leonardo è ormai in carcere con l’accusa di aver ucciso Nadia Aversa. Rosy e Regina sono disperate e sono pronte a fare qualsiasi cosa pur di dimostrare l’innocenza di Leonardo e tirarlo fuori dal carcere dove rischia fortemente la vita. Le due donne, infatti, hanno sempre temuto per il suo futuro e Rosy, avendo sempre considerato il figlio un ragazzo fragile, ha visto concretizzarsi i suoi incubi. Dopo un momento di debolezza, Rosy decide di reagire e di unire le sue forze con quelle di Regina per trovare le prove dell’innocenza di Leonardo e tirarlo fuori dal carcere prima che gli uomini di Costello agiscano. Rosy, inoltre, consapevole di quella che è la vita in carcere, sa che per Leonardo non sarà facile adattarsi. La Regina di Palermo il cui unico obiettivo è salvare la vita del figlio, così, decide di non perdere più altro tempo e agire subito.

ROSY ABATE E L’ALLEANZA CON LUCA E REGINA PER SALVARE LEONARDO

Leonardo, trasferito nel carcere di Nisida, è costantemente vittima di violenza e minacce. Costello ha ormai deciso di ucciderlo e per mettere in atto il suo piano ha ingaggiato degli uomini senza scrupoli, pronti a risolvere il problema all’uomo. Rosy, così, riesce a convincere Luca dell’innocenza di Leonardo e, con Regina, formano una squadra pronta ad agire per salvare la vita di Leonardo. Insieme, Rosy, Regina e Luca si mettono alla ricerca delle prove dell’innocenza di Leonardo e, soprattutto, degli affari loschi di Costello contro cui Rosy è pronta a sfoderare le sue vecchie doti di mafiosa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA