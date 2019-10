Rosy Abate 2/ Anticipazioni ultima puntata 11 ottobre: Leonardo erede della madre? Finale a sorpresa…

ANTICIPAZIONI ROSY ABATE 2 ULTIMA PUNTATA

Venerdì 11 ottobre, in prima serata, canale 5 trasmette l’attesissima puntata della seconda stagione di Rosy Abate. La regina di Palermo è tornata sul piccolo schermo con la voglia di cambiare la vita di suo figlio Leonardo ritrovandosi, però, ad affrontare nuovi e pericolosi nemici. Come tutte le madri, anche Rosy Abate è disposta a tutto pur di salvare la vita del suo Leo e, in quest’ultima puntata, non esiterà a mettere in pericolo la propria vita pur di assicurare un futuro sereno e, soprattutto, lontano dalla criminalità a suo figlio. Per la Abate è così arrivato il momento di decisioni difficili e che potrebbero condurla anche ad un drammatico finale. Rosy, dunque, morirà o riuscirà a salvarsi regalandosi una nuova vita insieme a Leonardo? Il finale dell’ultima puntata di Rosy Abate 2 promette grandi colpi di scena. Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

ROSY ABATE 2: IL RAPIMENTO DI NINA

Rosy Abate non ha alcuna intenzione di arrendersi e così decide di mettere in atto un piano per distruggere definitivamente il suo acerrimo nemico Antonio Costello. Consapevole della pericolosità dell’operazione, però, Rosy decide di agire da sola e di non mettere in pericolo le persone che ama, in primis suo figlio Leonardo che ha rischiato davvero tanto durante la permanenza in carcere e Luca Bonaccorso. Rosy, così, pur essendo con le spalle al muro, decide di attuare un piano per colpire Costello nel suo punto debole e costringerlo ad arrendersi. Rosy, così, ritrova la sua vecchia indole e si prepara a mettere in atto un’operazione che potrebbe diventare letale. Cosa avrà in mente la Regina di Palermo?

Dopo aver temuto di perdere per sempre suo figlio durante la detenzione di Leonardo, Rosy Abate sa che per colpire e affondare Costello, deve agire usando i suoi stessi mezzi. Decide così di fargli provare quello che ha provato lei rapendo la persona più importante della sua vita, sua figlia Nina. Un gesto che metterà in serio pericolo Rosy che, tuttavia, sarà disposta a tutto per salvare la vita delle persone a cui tiene, compresa Regina che in questa seconda stagione non l’ha mai tradita. Il rapimento di Nina darà il via ad un ultimo e letale confronto tra la Abate e Costello. Chi morirà? Difficile dirlo anche perchè di fronte alle proteste dei fans che non vogliono la morte della Regina di Palermo, la casa di produzione ha cambiato il finale.





