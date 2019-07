ROSY ABATE, 2a PUNTATA/ Anticipazioni: faccia a faccia con Leonardino (replica)

ROSY ABATE, SECONDA PUNTATA IN REPLICA

Dopo aver incollato 2.121.000 spettatori pari all’11.6% di share con la replica della prima puntata, martedì 2 luglio, in prima serata su canale 5, va in onda la replica della seconda puntata di Rosy Abate – La serie. Dopo aver scoperto che il figlio Leonardo che pensava morto, in realtà, è ancora vivo, la vita della Regina di Palermo viene stravolta nuovamente. Rosy, infatti, si ritrova immersa nel suo passato dal quale aveva cercato di allontanarsi trasferendosi in Liguria. La sua vita da cassiera di un supermercato che si divide tra il lavoro e il rapporto con il fidanzato Francesco viene stravolta. Da madre, infatti, per la Abate ora c’è un unico obiettivo: ritrovare suo figlio al punto da aver accettato di aiutare nei loro traffici i fratelli Mirko e Stefano Sciarra, ma cosa succede nella seconda puntata? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

SCOPERTA LA VERA IDENTITÀ DI ROSY ABATE

Nella seconda puntata di Rosy Abate, interpretata sempre da Giulia Michelini, Leonardo comincia il suo primo giorno di scuola mentre Luca Bonaccorso, vice questore nonchè migliore amico del fidanzato di Rosy, comunica alla Abate che Francesco è stato ucciso in un presunto scambio di droga. Luca si rende subito conto che la donna gli sta nascondendo qualcosa, ma non sa ancora cosa. Dopo il funerale, Rosy propone uno scambio agli Sciarra: i loro soldi per il figlio. I due fratelli accettano ma il giorno dell’appuntamento, del bambino non c’è traccia. Rosy viene attaccata dagli Sciarra e mentre tenta la fuga viene rapita da Bastelica che le dà 48 ore per recuperare i soldi dagli Sciarra. Il vicequestore, nel frattempo, risale all’identità dei due siciliani e mette Rosy sotto protezione. Luca Sciarra viene arrestato e Rosy, fingendosi la compagna, riesce a fargli visita in carcere non sapendo che, tale mossa, consente alla polizia di scoprire chi è davvero.

ROSY ABATE ALLA RICERCA DI LEONARDO

Le indagini di Bonaccorso e Criscito per scoprire il movente dell’omicidio di Francesco vanno avanti. I due, dopo essere risaliti all’identità dei due siciliani, grazie alle telecamere di videosorveglianza del carcere, scoprono che Rosy è andata a far visita a Sciarra e scoprono la sua vera identià: Claudia Lodato è Rosy Abate. Nel frattempo, Stefano Sciarra, prima di morire dissanguato sussurra a Rosy che il figlio è a Roma. All’uscita di scuola, il bambino non la riconosce e sale sull’auto di quelli che considera i suoi veri genitori. Rosy li segue e si ritrova in un parco dove guarda suo figlio giocare con altri bambini ritrovandosi così, faccia a faccia con lui.



