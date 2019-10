Rosy Abate 3 ci sarà?/ Anticipazioni: terza stagione a rischio? Parla la Michelini

Anticipazioni Rosy Abate 3

Siamo ormai arrivati agli sgoccioli. La seconda stagione di Rosy Abate chiude i battenti questa sera con una puntata ricca di colpi di scena. Ma in vista della fine della nuova avventura della Regina di Palermo, il pubblico si chiede se ci ce ne sarà anche una terza. Purtroppo, non possiamo dare questa lieta novella ai fan della fiction. Non ci sono, infatti, notizie ufficiali in merito alla terza stagione, che potrebbe dunque esserci anche se, alcune dichiarazioni fatte da Giulia Michelini (attrice che interpreta Rosy) hanno gettato l’allarme. Pare infatti che la volontà dei produttori sia quella di dire addio alla Abate e, dunque, farla morire. Una possibilità che ha allarmato i telespettatori, al punto tale da far nascere anche una petizione.

Rosy Abate 3 si farà? Giulia Michelini allarma i fan

D’altronde anche Giulia Michelini, nel corso dell’intervista rilasciata di recente al settimanale Grazia, ha scatenato i dubbi del pubblico di Canale 5. “Ho provato a resistere a una nuova stagione, ma non sempre è possibile. – ha ammesso l’attrice – Però alla fine sono contenta: ci sono tante persone che hanno seguito il personaggio per anni ed era giusto portarle a un epilogo.” In merito alla terza stagione: “Se ci sarà, resisterò anche a una terza stagione, ma anche per Rosy deve arrivare la parola fine“. Insomma, la Michelini anticipa che presto potrebbe arrivare la fine per l’amatissima Rosy, eppure non chiude completamente le porte ad un’eventuale terza stagione. “Rosy mi ha insegnato tanto ma è un personaggio faticoso, sempre sopra le righe, anche fisicamente è spossante. In cinque mesi di riprese ho avuto un giorno e mezzo di riposo. Certo c’è di peggio, non mi lamento“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA