Rosy Abate 3?/ Il prequel: “Prima fiction teen mafia”, Giulia Michelini non ci sarà

Rosy Abate avrà una terza stagione? Sì e no… Non ci sarà il proseguimento di ciò che è stato ma la TaoDue, sta lavorando ad un prequel “L’origine del male”, dove si racconterà ciò che accadeva alla Regina di Palermo quando era adolescente. Secondo ciò che riferisce Pietro Valsecchi, si parlerà del primo “teen mafia” della storia della fiction italiana. “Stiamo iniziando i provini. Si tratta di una serie di 24 episodi da 50 minuti, i cui primi 8 andranno in produzione a maggio. Si tratta della prima serie teen mafia”, ha affermato l’amministratore delegato di Taodue all’Ansa. “Stiamo cercando una ragazza sui 16-17 anni. L’arco narrativo racconterà l’evoluzione della protagonista dai 13 ai 20 anni e sarà girata tra Palermo, Milano, Svizzera e New York”, ha aggiunto Valsecchi lasciando anche la mail per potersi candidare (castingtaodue@taodue.it) allegando foto e video di presentazione. Giulia Michelini aveva più volte smentito l’indiscrezione che la rivoleva nuovamente nel ruolo che le ha regalato la fama.

Proprio l’attrice, ad un commento sulla pagina Instagram che recita: “Madre mia zero idee. Ma chiudere qua con Rosy? Poi manco c’è Giulia Michelini, roba da 7%”, ha cliccato “Mi piace”. Nelle passate giornate TaoDue aveva condiviso un video in Mizio Curcio, sceneggiatore della fiction, era concentrato a scrivere su una lavagna da dove si intravedeva proprio il nome di Rosy Abate. “Delle novità arriveranno, ma non si può leggere niente”, aveva confidato. Parole che avevano allertato gli estimato. “In merito al video che abbiamo postato sui nostri social vogliamo precisare che non è riferito ad una terza stagione di Rosy Abate. Il video, girato mesi fa, è stato pensato per incuriosirvi sulle prossime nostre produzioni. Grazie”, aveva poi precisato Taodue. I provini per la “nuova” Rosy Abate in versione “teen”, verranno svolti tra Palermo, Napoli, Roma ed anche altre città: sarà un progetto vincente oppure no?

