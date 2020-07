Rosy Abate/ Anticipazioni 19 luglio: il piano disperato della Regina di Palermo

ROSY ABATE, ANTICIPAZIONI 19 LUGLIO

Gran finale con la seconda stagione di Rosy Abate oggi, domenica 19 luglio. Eccezionalmente e per lasciare spazio alla memoria di Paolo Borsellino a cui è dedicata la fiction in onda questa sera, l’ultima puntata di Rosy Abate va in onda alle 15.20 su Canale 5, dopo l’appuntamento con la soap opera spagnola Una vita. Cosa accadrà, dunque, nell’ultima puntata della replica della seconda stagione della fiction dedicata alla Regina di Palermo? Rosy e il figlio Leonardo riusciranno a ricongiungersi? Quello di questa sera rappresenta il gran finale della storia della regina di Palermo. Al momento, infatti, non ci sono notizie sulla realizzazione della terza stagione. In quest’ultima puntata, Rosy si ritrova totalmente con le spalle al muro. La regina di Palermo, però, non ha alcuna intenzione di arrendersi e intende far di tutto per vincere la propria guerra contro Costello. Quella tra Rosy e Costello sembra una resa dei conti personale al punto che la Abate decide di organizzare un piano senza coinvolgere Leonardo e Luca.

ROSY ABATE RAPISCE NINA COSTELLO

Per liberare il figlio Leonardo, Rosy Abate è disposta a tutto, anche a mettere in pericolo la propria vita. La regina di Palermo capisce così che l’unico modo di mettere in difficoltà Costello è puntare sulla cosa a cui tiene di più. Rosy, così, s’intrufola nella scuola di danza e rapisce Nina Costello facendo recapitare un messaggio al padre: se non pubblicherà il video che dimostra l’innocenza di Leonardo, sua figlia morirà. Costello, pur avendo paura per la vita di sua figlia, decide di agire solo con i suoi uomini e, con la complicità di una compagna di danza della figlia, riesce a coprire il rapimento di Nina. I poliziotti corrotti da Costello, nel frattempo, tentano di escludere Licata dalle indagini.

Costello decide così di accettare lo scombio proposto da Rosy. I due s’incontrano sul molo dove, però, il boss butta nel mare il telefonino con il video che prova l’innocenza di Leonardo. Cosa farà Rosy? Ucciderà Nina? Il finale sarà mozzafiato e segnerà l’inizio di un nuovo capitolo della vita di Leonardo.



