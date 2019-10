Rosy Abate muore?/ Rivolta dei fan, Valsecchi rimonta il finale (Rosy Abate 2)

Giulia Michelini uccide Rosy Abate? I fan si interrogano e si mobilitano per il cambio di finale…

Rosy Abate muore? Da settimane queste domanda attanaglia gli italiani e i fan della serie televisiva di successo con protagonista Giulia Michelini che questa sera, venerdì 11 ottobre 2019, potrebbe dire addio per sempre all’amatissimo personaggio di Rosy la regina di Palermo nella serie “Rosy Abate 2”. Le indiscrezioni e le anticipazioni ipotizzano un finale tragico per la Regina di Palermo al punto che alcuni fan hanno dato vita ad una piccola rivolta inviando mail alla produzione. La stessa Giulia Michelini non si è lasciata scappare di più sul finale della seconda stagione: “non posso raccontare come andrà a finire la storia di Rosy Abate, ma dopo tanti anni ci può anche stare che la protagonista muoia in questa edizione”. Gli indizi però portano tutti verso un epilogo tragico con la morte dell’eroina televisiva.

Giulia Michelini: “se Rosy Abate muore ci può anche stare”

Intervistata al Milano Film Festival, Giulia Michelini ha raccontato di essere molto legata al personaggio di Rosy Abate: “sono felicissima di aver interpretato Rosy Abate, per me è stata un’occasione unica. E’ durata tanto tempo, è stato un riconoscimento fatto in questi anni per cui sarò sempre grata a questo personaggio. Inutile dire, però, che sono anche passati tanti anni. L’ho vestita in tanti modi e mi ha riempito, anche di problematiche. Mi portavo a casa delle incazzature, dolori fisici anche perchè non ho mai avuto una controfigura. La mia fisicità non mi ha aiutato, anche se per fortuna fare sport mi ha sempre aiutato”. L’attrice ha anche commentato il possibile finale con la morte di Rosy: “sono passati tanti anni, Rosy Abate le ha fatte davvero tutte e se muore ci può anche stare”.

Proteste dei fan per la morte di Rosy Abate: Pietro Valsecchi cambia il finale

L’ipotetica morte di Rosy Abate non è stata accolta benissimo dai fan, visto che Giulia Michelini ha raccontato che la produzione ha ricevuto migliaia di mail e perfino delle minacce di morte: “Anche per questo motivo la Taodue ha fatto un comunicato annunciando di voler cambiare il finale di Rosy Abate2” ha detto l’attrice a Milano. Anche la Taodue si è pronunciata in merito alla vicenda: “dal momento che si è divulgata la notizia che nell’ultima puntata dell’11 ottobre potrebbe avvenire la morte di Rosy Abate, i fan si sono ribellati con delle email”. Lo stesso produttore Pietro Valsecchi ha dichiarato: “di fronte a tanto affettoho deciso di rimettermi al lavoro per chiudere il montaggio della puntata spero nel modo migliore per tutti. Per sapere come finirà quindi appuntamento a venerdì e guardatela fino all’ultimo secondo per non perdervi le sorprese che riserverà” annunciando .”guardate l’ultima puntata fino alla fine per non perdervi la sorpresa che riserva”.

